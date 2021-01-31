В Общественной палате России призыв фонда Навального к США ввести санкции назвали изменой

В Общественной палате России призыв фонда Навального к США ввести санкции назвали изменой
Алексей Навальный. Фото: Виктор Лисицын/www.globallookpress.com
 Член ОП заявил, что в РФ нужно принять аналог закона Логана

 Ситуация сложилась "абсолютно вопиющая". Об этом заявил первый заместитель главы комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич. Он отметил, что иначе, как госизменой, призыв ФБК (включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) к американским властям ввести рестрикции против российских граждан назвать нельзя.

Напомним, о списке лиц, против которых, согласно просьбе фонда Навального, нужно ввести санкции, сообщила газета Washington Post. Туда попали бизнесмен Роман Абрамович, глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко, телеведущий Владимир Соловьев и другие граждане РФ.

"…я напоминаю, что Общественная палата выступила инициатором принять в России аналог американского закона Логана", - сказал Малькевич в разговоре с РИА Новости.

Согласно этому закону те, кто сотрудничает с другими государствами и причиняет вред собственному, подвергаются уголовному преследованию.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января. Блогера задержали в Шереметьеве за нарушения испытательного срока – напомним, он осужден условно. По решению суда НавальныйНавальный 30 суток будет под стражей.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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Гость
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Назвали изменой действия ФБК и их исполнителей. Ну, что ещё надо? Вооруженное восстание? Чтобы весь мир мир когда-то вздрогнул, как 22 июня 1941 года от агрессии гитлеровцев? Или, чтобы теневые деньги сотнями миллионов продолжались свободно идти Навальному, которые он бросает в топку детских революций?! Вот это точно - странно и позорно, что не могут эту вакханалию прекратить! Сколько еще может продолжаться деятельность ФБК и иже с ними? Вот что странно! Влад.
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