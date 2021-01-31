Некоторые почувствуют слабость и головную боль

Новая магнитная буря накроет Землю 1 февраля 2021 года. Об этом сообщили в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитная активность будет вызвана усилением солнечного ветра. По оценкам ученых, буря окажется слабой – класса G1, ее сила не будет превышать четырех баллов.

Несмотря на это, метеозависимые люди могут почувствовать себя плохо. Специалисты предупреждают о возможной слабости, головной боли и сонливости. В этот день лучше не переутомляться и проводить больше времени на свежем воздухе, пишет Life.ru.

А вот по мнению астронома Павла Скрипниченко, магнитные колебания на самочувствие не влияют. Научный журналист Алексей Водовозов в разговоре с URA.RU также заявил, что некоторые люди просто списывают проблемы со здоровьем на солнечную активность.

Ранее специалисты предупредили еще о десятках магнитных бурь, которых стоит ждать в этом году.