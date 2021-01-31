Врач назвал самые распространенные виды онкологии у мужчин и женщин

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Главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн рассказал, какие виды рака чаще всего встречаются у мужчин, а какие – у женщин.
Так, у представителей сильного пола наиболее распространены рак трахеи, бронхов, предстательной железы, желудка.
Женщины чаще страдают от рака кожи, молочной железы и тела матки.
При этом врач отметил, что генетика влияет на возникновение онкозаболеваний не более чем в 20% случаев. Об этом он рассказал в беседе с "Говорит Москва".
Онколог отметил, что и для мужчин, и для женщин важно вести правильный образ жизни. Следить за питанием, отказаться от вредных привычек, заниматься спортом и регулярно ходить на медосмотр.
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