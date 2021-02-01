Будет в последнем зимнем месяце и шестидневная рабочая неделя

В феврале у россиян будут лишние выходные. О предоставившейся возможности рассказали в Роструде.

При этом на одной неделе придется потрудиться на один день дольше. Это потребуется сделать с 15-го по 20-е число, чтобы с воскресенья по вторник включительно расслабиться и восстановить силы.

Таким образом, неделя с 22 по 29 февраля сократится до трех дней. То есть работать нужно будет с 24 по 26 февраля, уточнили в ведомстве, передает РИА "Новости".

В 2021 году у россиян будет семь коротких рабочих недель. Длинной окажется лишь одна – в феврале. Выходных же предстоит целых 30 дней.