Одни подорожают на 15%, стоимость других увеличится на 20%

В России в самое ближайшее время ожидается заметный рост цен на четыре вида товаров. Это произойдет из-за увеличения стоимости морских перевозок, пояснил эксперт Михаил Бурмистров.

По его словам, импортные бытовая техника, товары для дома и мебель подорожают на 10 - 15%. А исполнительный директор diHouse Андрей Тарасов считает, что цены на электронику и бытовые приборы вырастут на 2-3%.

За весеннюю и летнюю обувь придется платить больше в лучшем случае на 2%. Но ее стоимость может подняться и до 15 - 20%. И снизиться она может не раньше июня, сообщил РБК основатель Zenden Group Андрей Павлов.

В конце 2020-го цены на морские перевозки с $1,5 тыс. за контейнер дорасли до почти $9 тысяч. Это привело к подорожанию, в частности, каждого холодильника на $100, отмечает URA.RU.



Россиян не раз с начала года предупреждали о подорожании продуктов. Не исключено, что цены повышаются из-за сговора торговых сетей, ведь у поставщиков они заметно ниже тех, что на прилавках. Говорилось и о том, что в наступившем году на 50% увеличится стоимость таких популярных товаров, как смартфоны и компьютеры. Это произойдет из-за дефицита полупроводниковых микросхем в мире.