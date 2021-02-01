В России значительно вырастут цены на четыре вида товаров

В России значительно вырастут цены на четыре вида товаров
Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Одни подорожают на 15%, стоимость других увеличится на 20%

В России в самое ближайшее время ожидается заметный рост цен на четыре вида товаров. Это произойдет из-за увеличения стоимости морских перевозок, пояснил эксперт Михаил Бурмистров.

По его словам, импортные бытовая техника, товары для дома и мебель подорожают на 10 - 15%. А исполнительный директор diHouse Андрей Тарасов считает, что цены на электронику и бытовые приборы вырастут на 2-3%.

За весеннюю и летнюю обувь придется платить больше в лучшем случае на 2%. Но ее стоимость может подняться и до 15 - 20%. И снизиться она может не раньше июня, сообщил РБК основатель Zenden Group Андрей Павлов.

В конце 2020-го цены на морские перевозки с $1,5 тыс. за контейнер дорасли до почти $9 тысяч. Это привело к подорожанию, в частности, каждого холодильника на $100, отмечает URA.RU.

Россиян не раз с начала года предупреждали о подорожании продуктов. Не исключено, что цены повышаются из-за сговора торговых сетей, ведь у поставщиков они заметно ниже тех, что на прилавках. Говорилось и о том, что в наступившем году на 50% увеличится стоимость таких популярных товаров, как смартфоны и компьютеры. Это произойдет из-за дефицита полупроводниковых микросхем в мире.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

В США забеспокоились о последствиях американских санкций для доллара

Санкционная политика Штатов может обернуться против них

Россия поставила антирекорд по экспорту нефти

Отечественные производители надеются на увеличение объемов прокачки сырья с 1 февраля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей