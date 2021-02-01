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В России в самое ближайшее время ожидается заметный рост цен на четыре вида товаров. Это произойдет из-за увеличения стоимости морских перевозок, пояснил эксперт Михаил Бурмистров.
По его словам, импортные бытовая техника, товары для дома и мебель подорожают на 10 - 15%. А исполнительный директор diHouse Андрей Тарасов считает, что цены на электронику и бытовые приборы вырастут на 2-3%.
За весеннюю и летнюю обувь придется платить больше в лучшем случае на 2%. Но ее стоимость может подняться и до 15 - 20%. И снизиться она может не раньше июня, сообщил РБК основатель Zenden Group Андрей Павлов.
В конце 2020-го цены на морские перевозки с $1,5 тыс. за контейнер дорасли до почти $9 тысяч. Это привело к подорожанию, в частности, каждого холодильника на $100, отмечает URA.RU.
Россиян не раз с начала года предупреждали о подорожании продуктов. Не исключено, что цены повышаются из-за сговора торговых сетей, ведь у поставщиков они заметно ниже тех, что на прилавках. Говорилось и о том, что в наступившем году на 50% увеличится стоимость таких популярных товаров, как смартфоны и компьютеры. Это произойдет из-за дефицита полупроводниковых микросхем в мире.
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