Россияне будут вымирать и дальше

Россияне будут вымирать и дальше
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Даже после окончания пандемии нет оснований рассчитывать на увеличение естественного прироста населения

Печальные данные поступили на минувшей неделе от Росстата. В соответствии с ними, на 1 января 2021 года в РФ проживали 146 миллионов 238 тысяч 185 человек, что на 510 тысяч человек меньше, чем годом ранее. Последний раз убыль населения свыше 500 тысяч человек регистрировалась в 2005 году.

Куда деваются россияне?

Количество населения в любой стране, включая Россию, обусловлено двумя важнейшими факторами: естественным приростом/убылью (разница между родившимися и умершими гражданами) и притоком мигрантов.

Что касается первого фактора, то в России на протяжении многих лет количество умерших превосходит количество родившихся.

Основная причина тому – возрастная структура населения. В демографическом плане российское население достаточно "старое". Но важно даже не столько это, сегодня на пике репродуктивных возрастов находится относительно малочисленное поколение, родившееся в 1990-х годах. Именно оно будет задавать динамику рождаемости еще как минимум на ближайшее десятилетие. Как следствие, рожденных им детей будет значительно меньше, по сравнению с многочисленным поколением, рожденных в 1980-е годы. Немаловажно и то, что поколение 1990-х более склонно к позднему рождению первого ребенка, что неизбежно ведет к тому, что суммарное количество детей окажется заметно ниже.

Не лучшим образом обстоят дела и с вторым демографическим фактором – миграцией. Приток мигрантов отчасти компенсировал естественную убыль населения до 2018 года, после чего он сменился оттоком. Количество мигрантов начало сокращаться из-за ухудшения экономической ситуации, неустойчивости курса рубля, ужесточения миграционной политики.

В 2020 году настоящим ударом по миграции стала пандемия коронавируса. Массовый отъезд мигрантов и закрытие границ фактически поставили точку в этом вопросе.

Фото: CHROMORANGE / A. Shalamov/www.globallookpress.com

Виновато здравоохранение?

Одной из причин демографического провала 2020 года многие считают состояние отечественного здравоохранения. По словам депутата Госдумы Светланы Бессараб, трудности в системе здравоохранения, возникшие из-за пандемии коронавируса, стали важнейшей причиной роста смертности в России в 2020 году.

"Я думаю, что 2020-й принес, помимо пандемии, невозможность планового осмотра, невозможность проведения плановых операций. Это, конечно, не самым лучшим образом сказалось на уровне смертности в нашей стране",

– сказала депутат в своем комментарии телеканалу "Дума ТВ".

По ее мнению, определенную роль сыграла боязнь россиян обращаться к врачу в период пандемии, а также невозможность посещать поликлинику, и вести здоровый образ жизни.

"Думаю, это связано с пандемией коронавируса. Я имею в виду не смертность, а последствия от всего воздействия пандемии на наш привычный образ жизни",

– считает Бессараб.

Виноват Центробанк?

Более оригинальной версии относительно виновных в сокращении рождаемости в России в 2020 году придерживается бизнесмен Олег Дерипаска. "Вот еще один печальный итог работы нашего ЦБ", – заявил он в своем телеграм-канале. Еще в марте, в начале пандемии он заявил, что в Банке России либо не понимают серьезность грядущих проблем на фоне пандемии коронавируса и снижения цен на нефть, либо хотят их скрыть.

Что делать?

Четкого ответа на этот вопрос нет, и пока не предвидится. Правительство РФ безусловно предпринимает действия по сокращению убыли населения, но насколько они действенны и эффективны, пока вопрос.

По словам первого вице-президента "Опоры России" Павла Сигала, правительство сдерживает убыль населения за счет здоровьесберегающих программ, внесенных в национальные проекты. Ежегодно выделяются средства на стимулирование и поддержку населения страны, обеспечение медикаментами и оборудованием больниц скорой медицинской помощи, стационаров, открытие фельдшерско-акушерских пунктов в небольших населенных пунктах, в том числе отдаленных. Кроме того, ведется работа по поддержке инвалидов и пожилых граждан.

"В прошлом году был повышен доход с 13 до 15% для граждан, зарабатывающих более 5 миллионов рублей в год. Это позволит получить ежегодно около 60 млрд рублей, средства будут направлены на лечение детей с редкими заболеваниями",

– сказал Сигал изданию "Утро.ру".

 Фото: Сергей Киселев/АГН Москва 

Будем вымирать и дальше?

Судя по всему, да. Даже после окончания пандемии нет оснований рассчитывать на увеличение естественного прироста населения. Все влияющие на него факторы, о которых говорилось выше, остаются на своих местах: в детородный возраст вступили немногочисленные женщины, родившиеся в 1990-х годах.

Как заявил еще несколько лет назад тогдашний министр труда и соцзащиты Максим Топилин, до 2032 или 2035 года количество женщин репродуктивного возраста уменьшится на 28%. По его словам, рождаемость – "это не тот фактор, не тот инструмент и не тот элемент демографической политики, который может дать увеличение населения".

Этот принцип заложен и в демографическом прогнозе Росстата, в котором говорится о том, что естественная убыль населения будет сохраняться в России до 2030 года. На момент составления прогноза предполагалось, что сокращение населения может быть компенсировано только за счет миграции. Однако сегодня, в ситуации отъезда мигрантов и закрытых из-за пандемии границ, прогноз может быть и ухудшен. Пока же, в соответствии с наиболее вероятным базовым вариантом прогноза, население России к 2026 году может сократиться до 143 млн человек. Пессимистичный вариант предполагает снижение еще и миграционного притока. Тогда, население страны сократится уже до 134,3 млн человек. Судя по сегодняшней объективной ситуации с мигрантами и границами, второй вариант становится все более вероятным.

Юрий ЛЕВЫКИН

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Гость
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Ничего такого страшного для России может и не произойти. См. бессмертный фильм "Кин-цза-цза": "...у нас будет кислород на планете - к нам и насыпятся". Продолжение фразы тоже очень интересное. Полюбопытствуйте в инете :-)
Как бы в Россию "еуропэйци" кучей не побежали бы... в случае чего...
Гость
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путин не виноват. Это все запад и Америка.
Гость
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Брехливые писаки забыли уже одно из достижений оптимизации медицины в виде уничтожения всех ФАПов на селе ? А теперь, как водится,начали их пытаться героически возрождать )))))
Гость
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Что за дичь? Решение одно, развитие экономики и занятость населения. Как было при СССР все имели работу и зарплату, дачи поощрялись а не обкладывались налогами как сейчас. Спокойный уверенный в завтрашнем дне человек с зарплатой в кармане будет размножаться и размножался тогда, а сейчас нищий, безработный, не знающий что будет завтра, обложенный дурацкими налогами человек не будет размножаться. Но наши бонзы делают вид что они этого не знают.
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