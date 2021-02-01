Реализовать желаемое не позволили проблемы со здоровьем

Первый российский президент Борис Ельцин грезил о том, чтобы отметить столетний юбилей. Об этом сообщил бывший шеф его протокола Владимир Шевченко.



Шевченко трудился с Ельциным бок о бок 17 лет, со времен переезда Бориса Николаевича в столицу из родного Свердловска. Желание дожить до 100 лет было "большой мечтой" первого лица государства, однако подорвавшиеся здоровье перечеркнуло амбициозные планы Ельцина, отмечает его соратник.

Сегодня, 1 февраля исполняется 90 лет с момента появления на свет первого президента России. Ельцин стоял во главе государства с 1991 по 1999 год.

Шевченко добавил, что Борис Николаевич начинал свою карьеру каменщиком, однако позже решил связать жизнь с политикой и в итоге стал главнокомандующим огромной страны. Одним из главных достижений Ельцина, по мнению его сподвижника, является то, что он сумел отыскать достойного преемника, который возродил мощь России, передает РИА "Новости".

К слову, в наше время в прессе часто мелькает имя внучки Ельцина Марии Юмашевой. Недавно поползли слухи, что 19-летняя девушка встречается с российским футболистом Федором Смоловым.