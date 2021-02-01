Политик не стал уточнять, какой именно вакциной он воспользовался

Дмитрий Медведев рассказал, что еще два месяца назад сделал прививку от коронавируса.

При этом зампредседателя Совбеза России не стал уточнять, какой именно вакциной он привился, чтобы не создавать впечатление, что какая-то одна вакцина лучше другой, пишет РИА "Новости".

Дмитрий Анатольевич добавил, что вакцинация – это история, которая требует индивидуальной консультации с врачом, сдачи крови и тщательного анализа организма.

Перес вакцинацию Медведев без последствий.

Ранее Владимир Путин сделал важное заявление о коронавирусе в России.