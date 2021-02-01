Лишение средств грозит злостным должникам

Любой банк имеет право списать деньги с вклада клиента. Однако сделать это он может только по трем причинам, указал финансист Михаил Дорофеев.

По Гражданскому кодексу, лишение средств грозит злостным неплательщикам налогов, штрафов ГИБДД, алиментов и т.д. В том случае, если на них начато исполнительное производство, судебный пристав после ареста счета спишет с него все долги, ведь он является собственностью, пояснил специалист агентству "Прайм".

Также без вложенных средств оставят клиента, который вовремя не внес положенную сумму на оплату взятого кредита. Банк тем самым сократит собственные риски и вынудит безответственного вкладчика рассчитаться.

Кроме того, у клиента спишут деньги со вклада, если банк будет признан банкротом. Но лишь при условии, что на депозите есть сумма выше гарантии возмещения по вкладу в 1,4 млн рублей. За все, что больше, придется побороться, отметил Дорофеев, передает URA.RU.

Ранее сообщалось, что цифровизация доступов к вкладам привела к росту хищений денег с депозитов. Получив возможность проникнуть в интернет-банкинг, злоумышленники видят все открытые счета и могут без труда списать имеющиеся на них средства.

С 1 января у россиян будут забирать часть доходов по вкладам, так как вступил в действие новый налог на вклады свыше 1 млн руб. в размере 13%. Он касается тех, у кого доходы по вкладам превышают сумму в размере 42,5 тыс. рублей.