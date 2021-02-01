Оппозиционер может надолго оказаться за решеткой

Эксперты Генпрокуратуры поддержали требование ФСИН к судьям заменить условный срок Алексея Навального на реальное наказание.



Якобы отравленный блогер систематически нарушал требования к отбыванию наказания в виде условного срока. В связи с этим прокуратура считает правильным и законным заменить условку на реальный срок.

Правоохранители напомнили, что активист был осужден по делу "Ив Роше" на условный срок в 5 лет. При этом Навальный должен был регулярно отмечаться в правоохранительных органах. В 2017 году он систематически нарушал данные требования, также нарушения были зафиксированы в 2020 году.

Кроме того, "берлинского пациента" обвиняют в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны.

20 августа Навальный потерял сознание в самолете, следовавшем из Томска. Блогера срочно госпитализировали в Омске, в итоге специалисты поставили оппозиционеру диагноз "нарушения обмена веществ". При этом следов отравления в организме Навального обнаружено не было.

Позже россиянин отправился на лечение в Германию. Спустя некоторое время немецкий кабмин заявил, что его якобы отравили ядом из группы "Новичок". При этом на официальные запросы России с просьбой предоставить весомые документы Германия отвечала отписками, пишет РИА "Новости".

Оппозиционер вернулся на родину 17 января. После этого его задержали по причине систематического нарушения правил условного наказания. У Навального две судимости по факту мошенничества. Меру наказания блогеру определит суд.