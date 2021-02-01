Злоумышленники наживаются на доверчивых гражданах

Во время пандемии коронавируса увеличилось число мошенников, которые предлагают купить недействующие лекарства от COVID-19 и некое "чудо-средство", которое якобы препятствует заражению. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как действовать, чтобы не стать жертвой обмана.

В первую очередь лучше вообще не вступать в контакт с людьми, которые предлагают вам купить какое-либо волшебное средство, которое излечит от коронавируса.

Еще один способ, который поможет отделаться от злоумышленников – как можно подробнее расспрашивайте об устройстве или препарате. Можно, например, узнать о фирме-продавце, производителе, необходимых протоколах, пишет РИА "Новости". Также важно помнить, что лекарственные препараты следует принимать только по назначению врача.

Не стоит верить и сайтам, на которых продаются "чудесные" приборы, которые якобы очищают воздух от вируса и препятствуют заражению коронавирусом. Продается такая техника, как правило, без необходимых документов.

С вниманием следует относится и к пожертвованиям. В Роспотребнадзоре рассказали, что в том случае, если вас просят пожертвовать деньги на помощь россиянам, которые оказались за рубежом, то внимательно изучите документацию такого обращения.

Ранее Владимир Путин сделал важное заявление о коронавирусе в России.

