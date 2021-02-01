Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме с лекарствами от коронавируса

Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме с лекарствами от коронавируса
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Злоумышленники наживаются на доверчивых гражданах

Во время пандемии коронавируса увеличилось число мошенников, которые предлагают купить недействующие лекарства от COVID-19  и некое "чудо-средство", которое якобы препятствует заражению. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как действовать, чтобы не стать жертвой обмана. 

В первую очередь лучше вообще не вступать в контакт с людьми, которые предлагают вам купить какое-либо волшебное средство, которое излечит от коронавируса. 

Еще один способ, который поможет отделаться от злоумышленников – как можно подробнее расспрашивайте об устройстве или препарате. Можно, например, узнать о фирме-продавце, производителе, необходимых протоколах, пишет РИА "Новости". Также важно помнить, что лекарственные препараты следует принимать только по назначению врача. 

Не стоит верить и сайтам, на которых продаются "чудесные" приборы, которые якобы очищают воздух от вируса и препятствуют заражению коронавирусом. Продается такая техника, как правило, без необходимых документов. 

С вниманием следует относится и к пожертвованиям. В Роспотребнадзоре  рассказали, что в том случае, если вас просят пожертвовать деньги на помощь россиянам, которые оказались за рубежом, то внимательно изучите документацию такого обращения. 

Ранее Владимир Путин сделал важное заявление о коронавирусе в России. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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