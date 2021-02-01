Конфликт нарастает: Латвия сняла с эфира ряд российских каналов

Конфликт нарастает: Латвия сняла с эфира ряд российских каналов
Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/www.globallookpress.com
Рига продолжает войну с нашим телевидением

Латвийцы не собираются отказываться от агрессивной антироссийской политики. Сегодня стало известно, что крупный местный телеоператор Tet решил снять с трансляции несколько наших телеканалов.

Руководство оператора отметило, что точно не понимает, имеет ли право выпускать в эфир ряд российских каналов и беспокоится из-за санкционной угрозы. По словам представителей администрации, латвийский распространитель телеканалов ООО "ТЕМ LV" так и не дал вразумительный ответ на вопрос, можно ли показывать эти каналы.

В итоге из сетки вещания пропадут Первый канал, "НТВ мир", "РЕН ТВ Балтия" и некоторые другие телеканалы. Данное решение вступило в силу 1 февраля, отмечает телеканал "360".

Вместо них латвийцы смогут посмотреть телеканал "Дождь", "Пятница", "1+2", "Мир" и некоторые другие.

Как напоминает РИА "Новости", 51% акций Tet принадлежит властям Латвии.

К слову, у братской Белоруссии тоже весьма натянутые отношения с этой европейской страной. Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что, если Латвия откажется совместно проводить чемпионат мира по хоккею, то Белоруссия обойдется без нее.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость
Ответить
А зачем "независимой Латвии" Латвии зависеть от какого-то телевидения? Да и не нужно никакого ТВ! Смотреть-то скоро будет одна Рига (народ разбегается и в окрестных городках и хуторах уже сейчас почти никого). А Риге и медиа-интернета хватит. Там все каналы есть. В Риге и покрытие лучше (городок по площади равен Восточному Округу Москвы) и народу там как в отдельном московском микрорайоне Печатники. :-)
Гость
Ответить
Автор, ты безграмотный тупица! В Латвии живут ЛАТЫШИ, а не ЛАТВИЙЦЫ! У курицы - цыплёнок, а не куренок, у собаки - щенок, а не собаченок, у женщины - не женчёнок, а ребенок, у лошади - жеребенок, а не лошаденок, А ВОТ У БЕЗГРАМОТНОГО ДЕБИЛА - ТУПОЙ ДЕБИЛ. Учи русский язык, а потом пытайся нести новости ЛЮДЯМ.
Гость
Ответить
Свобода слова это хорошая штука, только когда дают свободу политически правильному слову.
А то люди наслушаются чего попало, и будут думать неправильно!
Гость
Ответить
в Латвии наверное так любят смотреть "Москва, Кремля, Пуйло" что прям аж плачут :)))))
Гость
Ответить
:)) зачем мелкой копченой рыбешке нормальное тв?
Grumbler
Ответить
Вот тут абсолютно правильное решение. Меньше соловьиного помета и пропагандонства будет в эфире.
Гость
Ответить
смогут посмотреть телеканал "Дождь", "Пятница", "1+2", "Мир" и некоторые другие.
================
Дождь-<цензура>,Пятница и 1+2-каналы неочем,Мир-так себе.Кстати, Первый сейчас-там только развлекательную шелуху оставили,серьезные передачи подменили на всякую хрень ,не велика потеря.Лучший вариант -спутниковая тарелка и дебильная латышская власть пусть палец сосет от своей глупости...
1
новости партнеров

Россияне будут вымирать и дальше

Даже после окончания пандемии нет оснований рассчитывать на увеличение естественного прироста населения

Пушков: Байден попытается оторвать постсоветские страны от России

Действия президента США станут настоящим вызовом для Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей