Рига продолжает войну с нашим телевидением

Латвийцы не собираются отказываться от агрессивной антироссийской политики. Сегодня стало известно, что крупный местный телеоператор Tet решил снять с трансляции несколько наших телеканалов.



Руководство оператора отметило, что точно не понимает, имеет ли право выпускать в эфир ряд российских каналов и беспокоится из-за санкционной угрозы. По словам представителей администрации, латвийский распространитель телеканалов ООО "ТЕМ LV" так и не дал вразумительный ответ на вопрос, можно ли показывать эти каналы.

В итоге из сетки вещания пропадут Первый канал, "НТВ мир", "РЕН ТВ Балтия" и некоторые другие телеканалы. Данное решение вступило в силу 1 февраля, отмечает телеканал "360".

Вместо них латвийцы смогут посмотреть телеканал "Дождь", "Пятница", "1+2", "Мир" и некоторые другие.

Как напоминает РИА "Новости", 51% акций Tet принадлежит властям Латвии.

К слову, у братской Белоруссии тоже весьма натянутые отношения с этой европейской страной. Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что, если Латвия откажется совместно проводить чемпионат мира по хоккею, то Белоруссия обойдется без нее.