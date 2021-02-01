Миллиарды лет эволюции на службе человеческому организму

В прессе появляется все больше информации о пользе бурых морских водорослей для здоровья человека. Эксперты подтверждают: хорошо знакомая нам морская капуста (ламинария) и другие виды водорослей содержат богатейший набор элементов, необходимых нашему организму. Более того, некоторые специалисты утверждают - соединения, полученные из бурых морских водорослей, успешно противостоят COVID -19 и другим вирусам и бактериям.

Так ли это на самом деле? Почему именно морские бурые водоросли так ценны? Как получить максимум пользы от их употребления? Ответы на эти и другие вопросы – в нашей беседе с одним из ведущих российских экспертов в области изучения морских водорослей, руководителем департамента биохимии и биотехнологии научно-производственного объединения "Биомедицинские инновационные технологии" (НПО "БИТ") Анатолием Хитровым.

Дары моря

– Насколько современная наука может подтвердить или опровергнуть пользу морских водорослей для организма?

– Исследования, проведённые еще в середине прошлого века, доказали: морские водоросли ламинария и фукус содержат колоссальный микроэлементный состав. Он включает более 140 различных ценных веществ и соединений, которые водоросли своей поверхностью впитывают из морской воды.

Прежде всего, это органический йод, магний, кальций, огромный перечень других минералов и витаминов. Среди них – даже чрезвычайно редкий и ценный для человеческого организма минерал-антиоксидант селен и ванадий, регулирующий работу сердечно-сосудистой системы и углеводный обмен.

Но богатство витаминов и минералов – лишь одно из достоинств морских водорослей. А ведь у них есть и другие уникальные свойства. Например, любой профессиональный биохимик скажет, что клеткам человеческого организма для их жизнедеятельности необходимы 4 основных вида веществ (метаболитов): белки, полисахариды (включая углеводы), липиды и нуклеиновые кислоты.

Так вот, удивительно, но все эти метаболиты одновременно, в едином комплексе содержатся только в морских водорослях. Ни одно из растений на суше не обладает этой уникальной особенностью! Водоросли и их уникальные свойства – результат миллиардов лет эволюции, который наш организм может использовать себе во благо.

– Действительно ли нашему организму так необходимы все эти вещества? Или это просто маркетинг?

– Важность употребления витаминов и минералов доказана медициной. Но помимо них в морских водорослях присутствуют и другие полезные вещества – например, полисахариды. Эти соединения позитивно воздействуют на иммунную, сердечно-сосудистую и пищеварительную системы организма. Это доказано многочисленными исследованиями.

Один из таких полисахаридов – вещество фукоидан. Оно настолько эффективно препятствует свертываемости крови, что рассматривается как растительный аналог гепарина.

Я напомню, что гепарин – это антикоагулянт животного происхождения (прим. - препарат, препятствующий свертываемости крови), который сегодня очень широко используется в лечении COVID-19. С его помощью врачи борются с тромбозами, одним из частых осложнений этого вируса. Также гепарин прописывают при сердечно-сосудистых заболеваниях, тромбофлебитах и т д.

Но у гепарина есть ряд серьезных побочных эффектов. Прежде всего, это угроза развития геморрагического синдрома (кровоточивости), и негативное влияние на структуру костной ткани (что провоцирует частые переломы).

Кроме того, в отдельных случаях наблюдалась гепарин-индуцированная тромбоцитопения – специфическое осложнение лечения гепарином. При нем в крови снижается уровень тромбоцитов с одновременным резким ростом вероятности тромбоза.

Фукоидан же, как растительный аналог гепарина, не имеет таких побочных эффектов. Об этом говорит международная группа ученых в исследовании, опубликованном в авторитетном журнале "Cell Discovery" (прим. – полный текст доступен по ссылке "Sulfated polysaccharides effectively inhibit SARS-CoV-2 in vitro"). Кроме того, фукоидан обладает выраженными противовирусными и онкопротекторными свойствами, что тоже доказано исследованиями. Все это говорит о том, что фукоидан действительно может использоваться в борьбе с пандемией COVID-19!

Мощная противовирусная активность выявлена и у другого полисахарида, извлекаемого из водорослей – ламинарана. Он является исходным веществом для лекарственных препаратов, повышающих устойчивость иммунной̆ системы и имеющих противоопухолевую направленность.

В своих выводах я опираюсь не только на международный исследовательский опыт, но и на наши собственные данные. Аналитики НПО "БИТ" опросили порядка 50 тысяч человек, систематически употребляющих гидролизаты ламинарии и фукуса во многих странах мира. Лишь менее половины процента из них сообщили о том, что переболели коронавирусом.

Разумеется, говоря о пользе морских водорослей, нельзя не остановиться и на высоком содержании в них йода. Этот микроэлемент не синтезируется нашим организмом, поэтому его запасы нужно постоянно пополнять. Рекомендации Всемирной организации здравоохранения по ежедневному употреблению йода составляют 150-200 мкг. Но эта норма достаточна лишь для профилактики болезней щитовидной железы. Она не учитывает потребностей всего организма – а ведь в йоде нуждается каждая его клетка!

Достаточное потребление органического йода, которым богаты водоросли, активизирует энергетический обмен, стимулирует работу мозга, обмен веществ, память и физическую активность. Получаемая из водорослей альгиновая кислота выводит из организма радионуклиды и соли тяжелых металлов. Словом, продолжать говорить о пользе морских водорослей можно до бесконечности!

Эликсир от всех болезней

– Звучит так, будто морские водоросли – это панацея.

– Важно понимать, что морские водоросли сами по себе – не лекарство. Это лишь богатейший источник полезных веществ, необходимых организму. Он прекрасно умеет лечить и восстанавливать себя сам, если дать ему для этого нужное количество необходимых базовых элементов. Наша задача – сделать это.

Бесценные свойства морских водорослей уже оценены по достоинству. Производные из них используются в диетическом и лечебном питании для людей, страдающих хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями вен – например, варикозом – и многими другими недугами.

На основе гидролизатов морских водорослей созданы уникальные системы детоксикации, дающие организму элементы, необходимые для самоочистки, вывода вредных веществ и продуктов их распада. Содержащиеся в них основные метаболиты "включают" активную жизнедеятельность всех клеток организма. Происходит очистка внутренних органов, выведение накопившихся опасных токсинов: брома, фтора, хлора, стронция, цезия, ксенобиотиков и т.д. В итоге, налаживается работа эндокринной, гормональной и других систем организма. У женщин нормализуется гормональный баланс, снижается вес, нормализуется уровень эстрогенов, что благотворно сказывается на шансах зачатия ребенка. На мужской организм содержащиеся в водорослях вещества также оказывают благотворное воздействие – в частности, снабжая достаточным количеством цинка, необходимым для мужской репродуктивной функции.

– Но в таком случае можно просто есть салат из морской капусты! Зачем нужно создавать на его основе какие-то дополнительные продукты?

– Проблема в том, что человеческий организм не может переварить оболочку водорослей – в нашем кишечнике нет ферментов, которые способны эффективно ее расщеплять. Это означает, что наш организм не может добраться до ценного содержимого клеток ламинарии. Согласно данным института питания РАМН (г. Москва), человеческий организм способен усвоить всего 10-15% элементов, входящих в состав водорослей.

– То есть, чтобы получить максимум пользы нужно решить проблему с расщеплением клеточной оболочки?

– Она уже решена. 15 лет назад, когда мы только начинали работу НПО "БИТ", на основе разработок ещё советской эпохи был создан и запатентован способ получения из ламинарии практически полного спектра содержащихся в ее клетках полезных веществ, без расщепления оболочки. Мы продолжили эти исследования, и в прошлом году получили патент на новую уникальную технологию, неизвестную более никому в мире. Она позволяет при помощи специальных ферментов полностью расщеплять даже оболочку водоросли, извлекая максимум ценных веществ и из нее.

Эта технология позволила нам получить пищевой продукт в форме легко усваиваемого гидрогеля с максимально высокой концентрацией полезных соединений бурых морских водорослей.

Более того, полученные в итоге компоненты используются для создания не только диетического лечебного и диетического профилактического питания, детского питания, но и натуральной косметики.

Иностранцы приходят сами

– Могут ли такие продукты заинтересовать зарубежных потребителей? Вы пытались искать контакты потенциальных партнёров за рубежом?

– В предложениях от зарубежных партнеров недостатка никогда не было. Но я особенно хочу подчеркнуть, что продукты и косметика по разработанным НПО "БИТ" технологиям выпускаются в России, под брендом Vertera (Вертера), и доступны каждому жителю нашей страны.

Продукция Vertera (Вертера) официально сертифицирована в 36 странах и сегодня экспортируется в Великобританию, государства ЕС, Турцию, Сербию, Македонию. Сейчас она проходит сертификацию в Китае, Южной Корее, Мексике, Бразилии.

Внимание к продуктам Vertera (Вертера) со стороны зарубежных партнеров вполне объяснимо – при производстве используется только экологически чистое сырье, без каких-либо синтетических компонентов. Стопроцентная натуральность продуктов – это наша гордость.

Мы используем 2-3-летнюю ламинарию и другие виды водорослей, добытые в экологически чистом районе Соловецкого архипелага в Белом море.В России бурые водоросли можно добывать на протяжении всей зоны северного и восточного побережья. Запасы их громадные и возобновляемые.

– Я правильно понимаю, что мы говорим не о БАД с сомнительной ценностью, а о полезных продуктах питания? Как отличить действительно нужный здоровью препарат от пустышки?

– Вы правы, непосвященному человеку часто сложно отличить БАД от специализированного питания. Для этого нужно знать нюансы их сертификации.

В России существуют различные виды сертификации специальных пищевых продуктов: для биоактивных добавок (БАД), детского питания, для спортивного питания, для диетического лечебного, диетического профилактического питания. В последнем случае продукты обладают доказанными эффектами, что позволяет назначать их при различных заболеваниях.

Например, пищевой продукт для диетического лечебного питания Vertera Gel (Вертера гель) предназначен для больных с хронической ишемической болезнью сердца, гиперлипидопротеидемией. Для его сертификации и получения разрешительной документации необходимо было провести полноценные клинические исследования.

В таких случаях разрабатывается дизайн исследований, собираются две группы потребителей – основная и контрольная, приём продукта контролируется клиницистами (врачами), исследования продукта проводятся на клинической базе медицинских вузов или больниц. Затем полученные результаты регистрируются в ЕГИСУ НИОКТР (Единая государственная информационная система учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, https://rosrid.ru/ ). И только после этого Институт питания, подтверждая эффективность, выдаёт необходимые сертификаты на обозначенную область применения.

Свидетельство о государственной регистрации можно получить лишь после проведения всех необходимых экспертиз на эффективность и безопасность. В случаях, когда речь идёт о промышленном выпуске новых разработок, проводится полная медико-биологическая экспертиза. Так произошло, к примеру, с детским питанием для бренда Vertera (Вертера), который мы предложили обогащать гидролизатом ламинарии. Экспертиза прошла успешно, и вскоре под брендом "Умный ребёнок" или Vertera Smart kid появится линейка натурального детского питания с фруктовыми вкусами.