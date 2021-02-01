Жителей Московского региона предупредили о непогоде на неделе

Автовладельцам следует быть особенно внимательными

На территории Подмосковья и столицы продолжает буйствовать стихия. До вечера 2 февраля там объявлен серьезный уровень опасности погоды.

Дороги покроются льдом, что создаст повышенную угрозу автоаварий, отмечают в Гидрометцентре.

Как добавляет телеканал "360", ночью 3 февраля в область также нагрянет метель.

А к концу недели по столице ударят аномальные морозы. В выходные ожидается похолодание до -20°C , передает РИА "Новости". 


Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Россияне будут вымирать и дальше

Даже после окончания пандемии нет оснований рассчитывать на увеличение естественного прироста населения

Пушков: Байден попытается оторвать постсоветские страны от России

Действия президента США станут настоящим вызовом для Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей