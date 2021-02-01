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На территории Подмосковья и столицы продолжает буйствовать стихия. До вечера 2 февраля там объявлен серьезный уровень опасности погоды.
Дороги покроются льдом, что создаст повышенную угрозу автоаварий, отмечают в Гидрометцентре.
Как добавляет телеканал "360", ночью 3 февраля в область также нагрянет метель.
А к концу недели по столице ударят аномальные морозы. В выходные ожидается похолодание до -20°C
, передает РИА "Новости".
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