Автовладельцам следует быть особенно внимательными

На территории Подмосковья и столицы продолжает буйствовать стихия. До вечера 2 февраля там объявлен серьезный уровень опасности погоды.



Дороги покроются льдом, что создаст повышенную угрозу автоаварий, отмечают в Гидрометцентре.

Как добавляет телеканал "360", ночью 3 февраля в область также нагрянет метель.

А к концу недели по столице ударят аномальные морозы. В выходные ожидается похолодание до -20°C , передает РИА "Новости".





