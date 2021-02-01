Администрации Химок выписали премию в несколько миллионов

На уборку тротуаров денег в бюджете нет

Администрация города Химки в Московской области премирована за работу по итогам 2020 года. Размер премии составил по 25 окладов каждому. Об этом сообщил муниципальный депутат Андрей Бессонов.

Постановление за подписью председателя горсовета депутатов Александра Дряннова и главы городского округа Химки Дмитрия Волошина было вынесено еще 28 декабря 2020 года. Денежное поощрение распространяется на них самих, а также замов, начальников управлений и отделов химкинской администрации.

"Депутаты постановили ввести эту премию, потому что, по их словам, городской округ Химки за прошедший год повысил свой рейтинг и получил одобрение губернатора Московской области",

– рассказал Бессонов в интервью "Ридусу". Копия постановления опубликована в статье.

Простые подсчеты показывают, что городским чиновникам досталось по несколько миллионов рублей. Так, оклад Дрянова составляет примерно 160 тыс. рублей. Умножить на 25 – получается 4 млн рублей премиальных. У Волошина зарплата более 700 тыс.руб. в месяц, но это с разными доплатами. "Чистый" оклад у него около 200 тыс. – то есть его премия составит 5 млн рублей. Даже у сотрудников химкинской администрации с окладом в 20 тыс. руб. премия получается полмиллиона.

Откуда возьмутся эти деньги, не понятно, поскольку городской бюджет уже рассчитан с дефицитом в 330-350 млн рублей, рассказал Бессонов.

"Когда обсуждался этот вопрос на совете депутатов, я напомнил коллегам, что, например, расходы на поддержку малого бизнеса в городском округе на весь 2021 год составляют только 4 миллиона рублей".

При этом в Химках имеется масса проблем, для решения которых не хватает финансирования: например, содержание подъездов жилых домов и тротуаров.