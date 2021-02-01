Такой способ позволяет провести достаточно глубокую уборку

Чистка ковров – дело непростое. Пылесос не способен собрать всю скопившуюся пыль, а чистка влажным способом забирает слишком много времени и сил. Однако есть метод, который позволит не только сэкономить время, но и качественно очистить ковры.

Для этого понадобятся только два ингредиента: соль и сода. Их нужно смешать в сухой банке в пропорции 1:1. Очень важно перемешать составляющие до однородности. Для этого нужно мешать примерно 3-4 минуты.

После этого получившееся средство нужно рассыпать по всему ковру и втоптать его. Или же можно использовать для этого щетку.

Средство нужно оставить минимум на один час. Лучше – на 2-4. После этого необходимо тщательно пропылесосить ковер, чтобы полностью убрать остатки соли и соды. Или можно вынести его на улицу и выбить его. Главное, чтобы не осталось следов средства.

Этот способ хорошем тем, что соль и сода впитывают в себя всю грязь, при этом не нужно тратить время на просушку ковра.

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