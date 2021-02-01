Дешевая и доступная: Европа изменила отношение к российской вакцине "Спутник V"

Дешевая и доступная: Европа изменила отношение к российской вакцине "Спутник V"
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва
Столкнувшись с перебоями в поставках западных препаратов от коронавируса, в ЕС готовы признать эффективность средства из РФ

Россия первая в мире объявила о создании вакцины от COVID-19, но столкнулась с критикой. Западные ученые и эксперты обвиняли ее в поспешности. Однако прошло 7 месяцев, вакцинация в РФ идет полным ходом, российский препарат покупают страны, которым не доступны западные разработки, да и в Европе оценка "Спутника V" изменилась.

Евросоюз столкнулся с задержками в поставках сертифицированных вакцин, многие страны из-за этого продлевают локдауны и сталкиваются с недовольством граждан. Поэтому некоторые члены ЕС готовы смягчить риторику в отношении России и ее вакцины. Тон начинает меняться даже во Франции, передает французское издание LCI. 

"Клинические данные, как мы можем судить сегодня, обнадеживают. Предлагаемая стратегия имеет смысл. Теперь мы должны рассмотреть всю информацию по (российской) вакцине", 

высказался эксперт по вакцинам во Франции, профессор Ален Фишер.

Страны ЕС хотят хотя бы иметь возможность покупать российскую двухкомпонентную вакцину Sputnik V, которая дешева, проста в производстве и транспортировке.

"Венгрия уже сделала решительный шаг, и Германия тоже соблазнилась",

– напоминает LCI. Москва уже подала заявку Европейское агентство лекарственных средств на сертификацию "Спутника V", однако там до сих пор не приступили к экспертизе. Тем временем Россия снабжает своей вакциной другие страны. На прошлой неделе самолет с "драгоценной сывороткой" приземлился в Боливии.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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Не могу понять одного - как Россия рассылает вокруг свою вакцину,если за собств. потребностью не успевает.Я вчера включил НТВ -сообщают,что в РФ вакцинировано "более 1 млн.чел.". При этом в Европе - ближе к 10 млн. В США что-то близкое. Сегодня еще не искал эту статистику... Как с ПРИОРИТЕТОМ ПОТРЕБНОСТИ РОССИЯН? Смертность-то, в т.ч. для граждан России,никто не отменял! Одно дело -вакцинация НАЧАЛАСЬ. Другое дело -какой ее ТЕМП? Если четко говорлось -не хватает мощностей для пр-ва в РФ.Как выразился Путин недавно -не хватает "железа".
Гость
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А зачем им продавать? Пусть сдохнут в Европе все. Продавать в Китай, Индию, Пакистан, Бразилию и никакую Европу и СШП.
Гость
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Лучше пусть население уменьшится, чем вакцинироваться без молекул свободы!
Меньше протестунов и маргиналов - спокойней европейским толстосумам!
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