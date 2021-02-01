Кириенко поблагодарил педагогов за верность призванию

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Педагоги делают важнейшее дело для будущего становления страны. Они помогают развиваться подрастающему поколению, открывают таланты и поддерживают веру ребят в собственные силы. На это обратил внимание первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, обращаясь к педагогам-наставникам победителей всероссийского конкурса "Большая перемена".
По словам Кириенко, основу конкурентоспособности стран сегодня составляют не природные ресурсы, технологии или различные сооружения. Главное богатство – это люди, и роль российских педагогов здесь бесценна.
"Вы создаете условия для того, чтобы подрастающее поколение в нашей стране верило в себя. Ведь все дети очень талантливы, и важно помочь им сделать первые шаги, дать возможность раскрыть свои сильные стороны",
– подчеркнул Кириенко, выступая перед педагогами по видеосвязи.
Участники конкурса "Большая перемена" сами выбирали наставников. Итог всероссийского смотра достижений школьников показал, что их педагоги – настоящие профессионалы своего дела. Они смогли не только обучить своему предмету, но и воспитать честных высоконравственных людей.
"Ваши ученики проявили это, когда во время финала конкурса в "Артеке" попросили предусмотреть дополнительные награды и призы для своих педагогов",
– сказал Кириенко, отметив, что у ребят с такими жизненными ценностями обязательно все получится в будущем.
Совсем скоро, 28 марта 2021 г., начинается новый сезон конкурса. В этот раз возрастной состав участников решено расширить. Помимо старшеклассников, конкурсантами смогут стать учащиеся 5-7 классов. Для них подготовят специальную программу и призы. Победителям подарят "путешествие мечты" на уникальном поезде "РЖД". Маршрут пройдет от Москвы до Владивостока с остановками во многих интересных городах и экскурсиями по знаковым местам.
Образовательная программа в Крыму для наставников победителей конкурса "Большая перемена" проходит в две смены при поддержке партнеров проекта – Сбербанк, "Росатом" и "РЖД". Около 420 учителей участвуют в профессиональных дискуссиях и экспертных сессиях.
"Большая перемена" является проектом президентской платформы "Россия – страна возможностей". Участниками прошлого сезона стали более миллиона школьников из всех регионов страны.
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