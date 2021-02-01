В Молдавии надругались над местом захоронения советских воинов

На территории мемориального комплекса покоятся солдаты, защищавшие страну от фашистов

В Молдавии осквернили мемориальный комплекс и воинское захоронение советских солдат возле села Руска. Об этом сообщили местные СМИ.

В ночь с 30 на 31 января вандалы оставили надпись синей краской на памятном назидании, передает Info Curier Hâncești в "Фейсбук". За дело взялись правоохранительные органы.

Глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович также подчеркнул, что на территории военно-исторического объекта покоятся солдаты, защищавшие страну от фашистских войск в 1941 году.

Карина СИРАЗОВА

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