Курс рубля
- Доллар подорожает до 80 рублей через 2 недели – прогноз
- Новое падение рубля объяснил эксперт
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
718 новости
В Молдавии осквернили мемориальный комплекс и воинское захоронение советских солдат возле села Руска. Об этом сообщили местные СМИ.
В ночь с 30 на 31 января вандалы оставили надпись синей краской на памятном назидании, передает Info Curier Hâncești в "Фейсбук". За дело взялись правоохранительные органы.
Глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович также подчеркнул, что на территории военно-исторического объекта покоятся солдаты, защищавшие страну от фашистских войск в 1941 году.
Даже после окончания пандемии нет оснований рассчитывать на увеличение естественного прироста населения