На территории мемориального комплекса покоятся солдаты, защищавшие страну от фашистов

В Молдавии осквернили мемориальный комплекс и воинское захоронение советских солдат возле села Руска. Об этом сообщили местные СМИ.

В ночь с 30 на 31 января вандалы оставили надпись синей краской на памятном назидании, передает Info Curier Hâncești в "Фейсбук". За дело взялись правоохранительные органы.

Глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович также подчеркнул, что на территории военно-исторического объекта покоятся солдаты, защищавшие страну от фашистских войск в 1941 году.

