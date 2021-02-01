"Стабильность": народ высмеял американских военных после маневра Су-24 в Черном море

"Стабильность": народ высмеял американских военных после маневра Су-24 в Черном море
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Соединенным Штатам припомнили прошлые инциденты с "Дональдом Куком"

Сегодня пользователи соцсетей обсуждают низкий пролет фронтового бомбардировщика Су-24 над эсминцем ВМС США "Дональд Кук". В "Твиттере" отметили профессионализм российских пилотов, а американских военных высмеяли, припомнив им прошлые подобные инциденты.

В Сети написали, что команда эсминца наверняка не на шутку испугалась маневра Су-24, ведь дистанция между ним и "Дональдом Куком" была "неприлично мала":

"Опять Дональд Кук опять Су-24 и опять Черное море. Ничего не меняется, стабильность", "23 секунды, ребят, новый личный рекорд!", "Опять многострадальный "Дональд Кук"? Они хоть с прошлого пролета палубу отмыли?"

Эсминец США не раз становился участником похожих случаев, над которыми потешались в соцсетях. Так, например, в 2016 году к судну близко подлетели Су-24 и вертолет К-27, что привело к панике на борту, напоминает "Пятый канал".

Видео последней "встречи" российского Су-24 и "Дональда Кука" записали сами американские военные, находившиеся на судне.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

Илья
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Если увидев Российский СУ- 24 с близких ростоянии напольнили штаны, то такими серцами кого они защищает. А Украинцы им связали большие надежды на защиту их. Если начнутся война они видима первыми будут бежать, а не защищать.
Гость
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Гость
А точно реактивная струя СУ-24 вызвала волны на море, может это была совокупная "струя" американских моряков?
нет - это работали пердаки поЦреотов роисси
Гость
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А точно реактивная струя СУ-24 вызвала волны на море, может это была совокупная "струя" американских моряков?
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