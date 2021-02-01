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Медикам, сотрудникам МВД и ФСИН выплатят по 68 811 руб. за работу с больными коронавирусом. Соответствующий указ подписал сегодня Владимир Путин. Документ вступает в силу 1 февраля.
Единовременная выплата положена тем, кто оказывает помощь пациентам с COVID-19, а также занимается их перевозкой, уточняется в документе. Основанием для получения финансовой помощи является освобождение от военных обязанностей или пребывание в стационаре из-за осложнений, вызванных инфекцией.
Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Напомним, что ранее Путин пообещал по 5 тыс. руб. на детей до 7 лет. У россиян, которые еще не зарегистрировали появление на свет ребенка, сделать это до 31 марта.
Также в 2021 году некоторым россиянам повысили пенсию до 30 тыс. рублей. Это произошло благодаря индексации выплат для пожилых граждан.
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