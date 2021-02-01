Тело окрестили "второй Луной"

Еще в сентябре прошлого года у Земли появился новый спутник – на орбите странным образом очутился небольшой космический объект, который вращался вокруг планеты несколько месяцев. Ученые дали ему официальное имя 2020 SO, однако в СМИ его окрестили "второй Луной".

Из-за небольших размеров объект невооруженным глазом не видно. Обычно такие тела имеют природное происхождение, однако этот слишком выделялся своими нетипичными характеристиками, пишет Live Science. Исследователи полагают, что объект имеет рукотворное происхождение. По оценке специалистов, "вторая Луна" может быть фрагментом американского космического коробля, запущенного в 60-х годах.

Согласно рассчетам 2020 SO максимально близко приблизится к атмосфере Земли 2 февраля – объект пройдет на расстоянии 220 000 километров. Это около половины расстояния от Земли до Луны, пишет "МИР24". К марту небесный объект полностью покинет орбиту.