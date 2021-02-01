В Москве проходит акция "Елочный круговорот" по переработке деревьев

Символ Нового года можно сдать до 20 февраля

Избавиться от новогодней елки можно экологичным способом – сдать ее на переработку в рамках акции "Елочный круговорот". В Москве собрали уже около 25 тыс. деревьев. Жители столицы могут принести оставшиеся до 20 февраля.

В рамках акции принимают елки, пихты и сосны, но важно сдавать деревья без мишуры и других новогодних украшений. Заместитель руководителя Мосприроды Вера Струкова пояснила:

"Ключевая задача акции – показать горожанам, что правильно собранные и утилизированные ели могут в дальнейшем приносить пользу".

На продажу живые деревья выращивают в специальных питомниках, а щепа, полученная после их переработки, впоследствии будет использована для удобрения почвы. Получается замкнутый процесс. Вера Струкова добавила, что сбор деревьев помогает грамотно содержать парки города и сокращает количество отходов на свалках.

В Москве действуют 549 пунктов приема новогодних деревьев, и еще один – в ближайшем Подмосковье. Оттуда ели и пихты попадают в пункты переработки: самый крупный из них, расположенный Ульяновском лесопарке, утилизирует до 1,5 тысячи деревьев в сутки.

Список пунктов приема расширяется с каждым годом. Так, например, в 2016 г. был открыт только один, а в прошлом году – более 440, куда москвичи принесли более 50 тысяч елей и сосен.

До запуска акции "Елочный круговорот" праздничные деревья просто увозили на полигоны вместе с другими бытовыми отходами. По словам экспертов, это препятствует расщеплению биологических веществ и негативно воздействует на окружающую среду.

Теперь ели и сосны перерабатывают в щепу, из которой впоследствии делают грунт для новых деревьев и газонов. В США, например, из переработанных новогодних елок делают бумагу, в скандинавских странах – мебель, в Австрии – топливные брикеты, а в Германии – кухонную утварь.

В столице акция "Елочный круговорот" продлится до 20 февраля, сообщается на сайте мэра Москвы. Найти ближайший к дому пункт приема можно в списке.​