В Москве проходит акция "Елочный круговорот" по переработке деревьев

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Избавиться от новогодней елки можно экологичным способом – сдать ее на переработку в рамках акции "Елочный круговорот". В Москве собрали уже около 25 тыс. деревьев. Жители столицы могут принести оставшиеся до 20 февраля.
В рамках акции принимают елки, пихты и сосны, но важно сдавать деревья без мишуры и других новогодних украшений. Заместитель руководителя Мосприроды Вера Струкова пояснила:
"Ключевая задача акции – показать горожанам, что правильно собранные и утилизированные ели могут в дальнейшем приносить пользу".
На продажу живые деревья выращивают в специальных питомниках, а щепа, полученная после их переработки, впоследствии будет использована для удобрения почвы. Получается замкнутый процесс. Вера Струкова добавила, что сбор деревьев помогает грамотно содержать парки города и сокращает количество отходов на свалках.
В Москве действуют 549 пунктов приема новогодних деревьев, и еще один – в ближайшем Подмосковье. Оттуда ели и пихты попадают в пункты переработки: самый крупный из них, расположенный Ульяновском лесопарке, утилизирует до 1,5 тысячи деревьев в сутки.
Список пунктов приема расширяется с каждым годом. Так, например, в 2016 г. был открыт только один, а в прошлом году – более 440, куда москвичи принесли более 50 тысяч елей и сосен.
До запуска акции "Елочный круговорот" праздничные деревья просто увозили на полигоны вместе с другими бытовыми отходами. По словам экспертов, это препятствует расщеплению биологических веществ и негативно воздействует на окружающую среду.
Теперь ели и сосны перерабатывают в щепу, из которой впоследствии делают грунт для новых деревьев и газонов. В США, например, из переработанных новогодних елок делают бумагу, в скандинавских странах – мебель, в Австрии – топливные брикеты, а в Германии – кухонную утварь.
В столице акция "Елочный круговорот" продлится до 20 февраля, сообщается на сайте мэра Москвы. Найти ближайший к дому пункт приема можно в списке.
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