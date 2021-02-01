Курс рубля
- Доллар подорожает до 80 рублей через 2 недели – прогноз
- Новое падение рубля объяснил эксперт
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
Пассажир из Мюнхена решил привезти с собой в Россию более 40 тысяч евро, однако декларировать такую сумму не решился. Из-за этого таможенники, обнаружив купюры, их изъяли.
По прилету мужчина прошел зеленый корридор. При устном опросе он сообщил сотрудникам, что везет с собой 34 тысячи евро. Однако после осмотра таможенники насчитали 44 100 евро.
"Общая сумма незаконно перемещенных денежных средств, в долларовом эквиваленте, составила 43 379 долларов, что по курсу ЦБ России – 3 307 739 рублей", – пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Сейчас пассажиру грозит дело о контрабанде.
Даже после окончания пандемии нет оснований рассчитывать на увеличение естественного прироста населения
В организации блогера придумали схему, как очернить в глазах Запада отечественные финансовые структуры