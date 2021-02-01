Контрабанду обнаружили таможенники

Пассажир из Мюнхена решил привезти с собой в Россию более 40 тысяч евро, однако декларировать такую сумму не решился. Из-за этого таможенники, обнаружив купюры, их изъяли.

По прилету мужчина прошел зеленый корридор. При устном опросе он сообщил сотрудникам, что везет с собой 34 тысячи евро. Однако после осмотра таможенники насчитали 44 100 евро.

"Общая сумма незаконно перемещенных денежных средств, в долларовом эквиваленте, составила 43 379 долларов, что по курсу ЦБ России – 3 307 739 рублей", – пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Сейчас пассажиру грозит дело о контрабанде.