За 31 год существования программы зрители наблюдали не только позитивные моменты

Во время съемок шоу "Поле чудес" происходили различные инциденты. Не обошлось и без скандалов – не только между гостями передачи, но и с участием бессменного ведущего Леонида Якубовича. Вспомним самые яркие случаи.

Удаление гостя из зала

Инцидент произошел в 1992-м году во время съемок передачи в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре. Один из участников вышел в финал. В качестве главного приза организаторы предоставили автомобиль марки Volvo. Гость был близок к победе – ему оставалось угадать последнее слово. Якубович дал мужчине минуту на размышление, попросив зал помолчать. Однако в какой-то момент сидящий в зале зритель назвал ответ. Леонид Аркадьевич рассердился и заявил, что ему придется распрощаться с нарушителем. Его удалили из зала, а финалисту поменяли задание. К сожалению, новое слово он не угадал. Расстроенному участнику вручили магнитофон в качестве поощрительного приза.

Обвинение в жульничестве

Еще один случай произошел с психиатром из Хабаровска Эдуардом Моисеевичем. Когда выпала его очередь крутить барабан, стрелка указала на сектор Приз. Якубович дал мужчине право выбора – деньги или черный ящик. Участник проголосовал за второй вариант. Когда Леонид Аркадьевич открыл коробку, внутри оказалось огромное яйцо. Психиатр был шокирован, ведь он надеялся получить более ценный подарок.

"Знаете, что? Весь Интернет пестрит о том, что вы все тут жулики", – заявил участник.

В ответ ведущий разбил яйцо и указал на чек в 10 тысяч долларов. Эдуард Моисеевич был так ошарашен, что чуть не упал в обморок.

Борьба за еду

В 2019 году зрители "Поля чудес" стали свидетелями настоящих "голодных игр". В одном из выпусков участникам шоу предложили угоститься теми яствами, которые лежали на барабане. Тут-то началось самое интересное – гости стали хватать продукты, буквально вырывая их из рук друг друга. Нашлись и те, кто прятал еду к себе в сумку.

Ранее один из участников раскрыл главную тайну "Поля чудес".