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Следователи по делу о крушении малайзийского "Боинга" MH17 утаили 18 контейнеров с уликами, которые могли бы помочь установить истину в причине гибели самолета. Об этом сообщил голландский журналист Эрик ван де Бек в своем "Твиттер".
Напомним, сегодня возобновились судебные слушания в Гааге в отношении четырех фигурантов дела об авиакатастрофе, произошедшей 17 июля 2014 г. в небе над воюющим Донбассом.
В ходе заседания вдруг выяснилось, что в голландском городе Сустерберг хранятся 18 контейнеров с обломками "Боинга". Спрятанные улики не были использованы при реконструкции лайнера. А без них не может быть полной картины инцидента с самолетом.
"Я не могу в это поверить. Адвокаты подозреваемых только что объявили в суде, что в Сустерберге (и где-то еще?) сокрыты 18 контейнеров с обломками, которые не использовались для реконструкции в Гилзе-Райен. Обломки, поврежденные поражающими элементами. Адвокаты хотят их видеть", – написал журналист.
По его данным, подавляющее большинство фрагментов все еще остается на территории Украины. В Нидерланды было отправлено лишь от 20 до 30 процентов обломков, отметил он и добавил, что неизвестно, какая часть из них была использована в реконструкции.
Юристы подчеркивают, что вышеупомянутые контейнеры "тщательно скрыты". Они обнаружили ссылку на их наличие "в подвале досье".
Голландец сообщил и о другом ляпе следствия. В частности, адвокат Сабине тен Дуссхате, которая в Гааге представляет интересы одного из обвиняемых – гражданина РФ Олега Пулатова, обратила внимание на промах с аудиозаписью в деле. Оказывается, следователи за более чем шесть лет не смогли убедиться в том, что на одной из 15 записей, которые легли в основу обвинения против россиянина, его голоса вообще нет. Прокуратура только сейчас начала проверять эти улики.
"Голос, приписываемый Пулатову, похоже, не принадлежит ему. У прокуратуры было шесть лет (!), чтобы самой прийти к такому выводу. Но видимо ей это не удалось", – написал ван де Бек.
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