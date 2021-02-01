Президент почтил память еще одного выдающегося человека

Сегодня, 1 февраля, первому президенту России Борису Ельцину могло бы исполниться 90 лет. Цветы к его могиле на Новодевичьем кладбище возложил Владимир Путин, а заодно сообщил СМИ еще об одном своем решении.

День рождения политика совпал с церемонией прощания с Василием Лановым – актером и доверенным лицом президента на выборах 2018 года. Путин по стечению обстоятельств на похороны артиста прийти не смог, поэтому неожиданно решил почтить его память вечером там же, на Новодевичьем кладбище.

"Мне конечно очень жаль, что он ушел из жизни. Я бы хотел сегодня тоже возложить цветы и на его могилу",

– сказал президент в эфире телеканала "Россия 24".

Попрощаться с Василием Лановым сегодня пришли многие российские звезды и политические деятели. Среди них - Сергей Шойгу, Геннадий Зюганов, Григорий Лепс и многие другие. Едва сдерживала слезы вдова Ирина Купченко: актеры прожили вместе около 50 лет.