Поляки испугались ответа Москвы на удар НАТО по Калининграду

Поляки испугались ответа Москвы на удар НАТО по Калининграду
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Граждане соседней страны делают прогнозы на "проект" НАТО в отношении полуэксклава РФ

Польские граждане всерьез обсуждают возможную реакцию Москвы на появившиеся ранее в СМИ "планы" НАТО атаковать Калининград. В комментариях на эту новость они обратили внимание на тот факт, что в российском полуэксклаве полно оружия со времен Советского Союза, которого хватит "дойти о Парижа".

Напомним, на днях в американском издании Overt Defence вышла статья о "превентивном ударе НАТО по Калининградской области". В этом прожекте разглядели "польские корни", поскольку российский город здесь называется его польским именем Królewiec. В отечественных медиа предположили, что "план" может являться провокацией Варшавы.

В свою очередь обозреватель польского издании Do Rzecy Мацей Печиньский возмутился по этому поводу и отметил, что такая реакция показывает реальное восприятие соседней страны в России.

"Это попытка в очередной раз представить Польшу как государство с имперскими амбициями, которое угрожает России и ищет возможность вернуть себе земли на востоке. Тем временем в закоулках польского общественного мнения ищите голоса, призывающие "вернуть Кенигсберг"", – написал пан Печиньский.

Однако в комментариях к статье читатели выразили обеспокоенность темой. Их реакцию собрал "ЦарьГрад".

"Так Кенигсберг никогда и не был польским. А то договоримся до того, что самим придется возвращать Щецин (бывший немецкий город Штеттин)", – предупреждает no nie wiem.

"Говорить о возвращении Калининграда или удара по нему бессмысленно. Под Калининградом еще со времен СССР собрано столько оружия и войск, что русским хватит дойти до Парижа", – высказал свою точку зрения NiePOprawny.

"Зачем его атаковать? Пусть сами выбирают, где жить, – в европейской Польше или в такой ненормальной стране, как Россия", – считает Bogusław Łysy.

"Пока русские находятся в Калининграде, немцы не осмелятся вернуть себе Пруссию", – констатировал 2% IQ.

"Учения "Зима-20" закончились полной катастрофой. Моделирование показало, что через пять дней война проиграна, и польская армия прекратила свое существование", – спустил воинствующих комментаторов с небес на землю аноним.

Впрочем, некоторые читатели ожидают скорого "развала" России, в которой начнутся "внутренние беспорядки в гигантских масштабах", до этого не встречавшиеся. И вот тогда "надо прогнать русских из Кенигсберга".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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