В СПЧ прокомментировали поручение Путина по обеспечению прав журналистов

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Владимир Путин по итогам встречи с членами СПЧ 10 декабря 2020 года поручил обеспечить соблюдение прав журналистов. Документ был опубликован сегодня, 1 февраля. Поручения президента в сфере СМИ прокомментировал председатель постоянной комиссии СПЧ по свободе информации и правам журналистов и главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев.
"Это важный документ: впервые за долгие годы проблема незаконного преследования журналистов, воспрепятствования их деятельности поднята на государственном уровне и можно расчитывать на ее решение",
– отметил Павел Гусев. Он также подчеркнул, что в прошлом году было зафиксировано более сотни нарушений прав журналистов.
Поручение президента должно быть выполнено до 1 мая, говорится на сайте Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.
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