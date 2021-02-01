В СПЧ прокомментировали поручение Путина по обеспечению прав журналистов

В СПЧ прокомментировали поручение Путина по обеспечению прав журналистов
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Проблему о препятствовании деятельности СМИ впервые подняли на государственном уровне

Владимир Путин по итогам встречи с членами СПЧ 10 декабря 2020 года поручил обеспечить соблюдение прав журналистов. Документ был опубликован сегодня, 1 февраля. Поручения президента в сфере СМИ прокомментировал председатель постоянной комиссии СПЧ по свободе информации и правам журналистов и главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев.

"Это важный документ: впервые за долгие годы проблема незаконного преследования журналистов, воспрепятствования их деятельности поднята на государственном уровне и можно расчитывать на ее решение",

– отметил Павел Гусев. Он также подчеркнул, что в прошлом году было зафиксировано более сотни нарушений прав журналистов.

Поручение президента должно быть выполнено до 1 мая, говорится на сайте Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

Карина СИРАЗОВА

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