Разработан план по индексации выплат работающим пенсионерам

Разработан план по индексации выплат работающим пенсионерам
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Предложения уже направили президенту

Вопрос с индексацией пенсий работающим россиянам должен решиться совсем скоро. Министерство труда и социальной защиты отправило доклад с предложениями президенту.

Об этом сообщили РИА "Новости" в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее Владимир Путин признал, что необходимо решить проблему с индексацией выплат работающим пенсионерам. Президент поручил министрам разработать план до 1 февраля. Не исключено, что закон будет принят до весны 2021 года, отметили в Совфеде.

Число работающих пенсионеров в России на данный момент колеблется от 18 до 30% от общего числа – всего около 7,3 миллионов. Как именно будет проходить индексация, пока неизвестно. По одному из сценариев, гражданам начислят прибавку к ежемесячным выплатам в размере 3-4 тыс. рублей.

Также вероятно, что процесс будет происходить поэтапно: например, сначала пенсионеры получат выплаты за текущий год, а уже после – за предыдущие.

Сегодня Владимир Путин подписал указ, согласно которому медикам и военным, работающим с коронавирусными больными, выплатят по 68 тысяч.

Карина СИРАЗОВА

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