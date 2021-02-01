Организатор предполагаемого преступления подался в бега

В Незалежной в очередном громком уголовном деле обнаружили "руку Москвы". На этот раз в истории с организацией заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. О "русском следе" сообщил глава СБУ Иван Баканов.

По его словам, сейчас силовики тщательно проверяют возможные связи бывшего первого заместителя руководителя ведомства Дмитрия Нескоромного, которого подозревают в организации убийства, с российскими спецслужбами, пишет "Страна".

"Как видно из отдельных аудиозаписей, опубликованных в СМИ, вероятно, не обошлось здесь и без русского следа. Поэтому будет подробно изучена возможная связь подозреваемого со спецслужбами страны-агрессора", – заявил пан Баканов.

Он отметил, что поводом для подготовки заказного убийства Наумова является его профессиональная деятельность. По информации шефа СБУ, представитель ведомства не давал некой преступной группе назначать "своих людей" на посты в Службу безопасности Незалежной.

Сотрудники правоохранительных органов попытались задержать Нескоромного 22 января, однако тому удалось сбежать. Сейчас его пытаются найти. Бывшему представителю СБУ объявлено о подозрении по трем статьям УК Украины.

