Вода должна быть теплой: действенный способ полива капусты

Вода должна быть теплой: действенный способ полива капусты
Фото: pixabay.com
Существует несколько нюансов

Наверняка многие огородники сталкивались с такой проблемой – как только капуста набирает массу, она начинает заваливаться набок, ломая стебель. Причина этого кроется в неправильном поливе растения.

Как правильно поливать капусту

Для начала нужно обратить внимание на то, в какую почву вы высаживаете рассаду. Важно, чтобы ее влажность не была выше 80%. То есть, на один квадратный метр грунта потребуется две-три 10-литровые лейки воды.

Приступайте к первому поливу через двое суток после высадки рассады. Вам понадобится два литра воды на один куст. Затем займитесь рыхлением – это насытит корневую систему кислородом.

Второй и последующий поливы следует проводить спустя пять дней. Необходимо запомнить, что капуста не требует ежедневного полива.

Преимущество данного метода заключаются в том, что корни растения будут прорастать вглубь почвы. Поэтому когда кочан наберет вес, его "падения" удастся избежать. 

Еще одним важным нюансом при поливе является температура воды. Наберите жидкость в бочки и оставьте ее на 11-12 часов. За это время все вредные примеси осядут на дно. Кроме того, вода успеет как следует прогреться. Полив теплой водой поможет предотвратить развитие различных болезней у капусты.

Ранее "Утро.ру" рассказало, какие еще растения помимо капусты требуют ранней рассады.  

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

По 68 тысяч рублей: Путин подписал указ о новых выплатах

Финансовую помощь получат россияне, работающие с зараженными коронавирусом пациентами

Соратник Навального просил денег у MI6 на госпереворот в России - ФСБ

В организации блогера придумали схему, как очернить в глазах Запада отечественные финансовые структуры

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей