Существует несколько нюансов

Наверняка многие огородники сталкивались с такой проблемой – как только капуста набирает массу, она начинает заваливаться набок, ломая стебель. Причина этого кроется в неправильном поливе растения.

Как правильно поливать капусту

Для начала нужно обратить внимание на то, в какую почву вы высаживаете рассаду. Важно, чтобы ее влажность не была выше 80%. То есть, на один квадратный метр грунта потребуется две-три 10-литровые лейки воды.

Приступайте к первому поливу через двое суток после высадки рассады. Вам понадобится два литра воды на один куст. Затем займитесь рыхлением – это насытит корневую систему кислородом.

Второй и последующий поливы следует проводить спустя пять дней. Необходимо запомнить, что капуста не требует ежедневного полива.

Преимущество данного метода заключаются в том, что корни растения будут прорастать вглубь почвы. Поэтому когда кочан наберет вес, его "падения" удастся избежать.

Еще одним важным нюансом при поливе является температура воды. Наберите жидкость в бочки и оставьте ее на 11-12 часов. За это время все вредные примеси осядут на дно. Кроме того, вода успеет как следует прогреться. Полив теплой водой поможет предотвратить развитие различных болезней у капусты.

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