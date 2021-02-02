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Синоптики рассказали, какой будет погода в столице на этой неделе.
Текущая неделя обещает запоминиться резкой сменой погоды и аномальными морозами. Так, ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в ночные часы столбик термометра может опускаться до -27 градусов.
И хотя научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд не очень доверяет долгосрочным прогнозам, он подтвердил, что погода в столичном регионе действительно резко изменится к выходным.
Ученый отметил, что в начале недели будет мягкая погода, но уже к ее концу циклон принесет северные потоки воздуха, из-за чего ночью температура будет опускаться до -17 градусов, а в субботу и воскресенье до -22, пишет РИА ФАН.
"Есть вероятность, что похолодает на следующей неделе и до -28, но точно это сказать невозможно. В феврале нечасто бывают температуры ниже 25 градусов, так что если это будет, то это можно считать значительной аномалией", – резюмировал Вильфанд в эфире НСН.
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