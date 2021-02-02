Провидица предвидела "возрождение России", связанное с островом

Эксперты решили проанализировать предсказания болгарской ясновидящей Ванги, связанные с Россией.

Некоторое время назад в СМИ появилась информация, что провидица предсказала возрождение России, связанное с островом, который похож на рыбу. И если тогда все подумали, что речь идет о Сахалине, то теперь же стало ясно, что после 2014 года Крым оказался в положении острова, объяснил ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев в эфире радио "Спутник в Крыму".

Оказалось, что Ванга действительно задумывалась о судьбе России и Крыма. Невестка предсказательницы Здравка Янева рассказывала, что будет какой-то кусок земли, который в скором времени уйдет на другой берег.

"Пройдет много времени, погибнут много людей, прольется много крови и этот кусок вернется снова на свое место. Но очень трудно, трудно",

– вспоминает слова Ванги Янева.

Но при этом толковать предсказания пророчицы очень сложно, поскольку часто они бывают иносказательные. Возможно, именно по этой причине многие считают, что пророчества Ванги были ошибочными.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о 5 сбывшихся предсказаниях Ванги.