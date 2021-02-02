Сумма зависит от зарплаты и медицинских показаний

Беременная женщина в России может получить до 340 тыс. рублей. Об этом сообщает Фонд социального страхования (ФСС).

Как уточняется на сайте ведомства, за 140 дней отпуска в связи с беременностью и родами россиянкам могут начислить 340 795 рублей. Это максимальная выплата в 2021 году. В целом размер пособия зависит от заработной платы, которую женщина официально получала в последние два года перед декретом. Для получения суммы по верхнему пределу зарплата должна быть не меньше 73 тыс. рублей в месяц, уточняет URA.RU. При этом минимальный размер пособия в 2021 г. составляет 58 878 рублей.

При осложненных родах продолжительность оплачиваемого отпуска увеличивается до 156 дней. Размер пособия за этот период также поднимется до 65 607 – 379 743 рублей.

Для женщин, беременных двойней, тройней и т.д., продолжительность оплачиваемого декретного отпуска составляет 194 дня. Соответственно, выплаты увеличатся до 81 588 – 472 244 рублей.

Указанные суммы не включают региональные коэффициенты. Система расчетов детских пособий РФ была изменена в 2020 году.

Кроме того, с 1 февраля 2021 г. в РФ на 4,9% увеличены многие социальные выплаты. Соответственно, единовременное пособие при рождении ребенка составит 18 886,32 руб., выплата за раннюю постановку беременных на учет в женской консультации равняется 708,23 руб., пособие по уходу за ребенком будет не менее 7082 руб. 85 коп. в месяц.

О том, что еще изменилось в жизни россиян с февраля 2021 г., – в подборке "Утро.ру".