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Во время приготовления салатов и других блюд нередко используют вареные яйца. при этом некоторые хозяйки испытывают трудности при очистке этих продуктов.
Белок прилипает к скорлупе и снимается вместе с нею. Яйцо получается неровным, в бугорочках. Чтобы избежать подобного, нужно применить легкий и проверенный способ.
Как сварить и быстро очистить яйца
Вначале наливаем воду в подходящую для этого посудину, к примеру – небольшую кастрюлю или ковш. Затем, опустив туда яйца (вода должна покрыть их), добавляем 1 ст. л. соли, размешиваем и ставим все на плиту.
Пока яйца готовятся, в глубокую тарелку выкладываем кубики льда и доливаем воду – 1 стакана будет достаточно. По истечение варки (4 минут – всмятку, 7 – вкрутую) достаем яйца шумовкой в пустую тарелку и ставим под проточную холодную воду.
Затем слегка остывшими опускаем их в тарелку со льдом и водой. Минут через пять вынимаем, насухо протираем и чистим. Скорлупа после такой процедуры буквально "слетает", а яйца остаются гладкими и ровными.
Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как быстро очистить вареное яйцо. Дл этого потребуется тольько стакан и вода.
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