Фургоны-микроволновки ездят по улицам и направляют лучи на противника

Россия использует радиоизлучение в качестве секретного оружия. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Марк Полимеропулос. Он утверждает, что стал жертвой атаки россиян.

Полимеропулосу стало плохо во время командировки в Москву в 2017 году. Он находился в гостиничном номере, когда почувствовал сильное головокружение, шум в ушах, слабость. Спустя некоторое время эти симптомы прошли, но офицер стал страдать мигренями, в итоге ему пришлось уйти в отставку по состоянию здоровья. Он уверен, что стал жертвой тайного оружия России.

"Лучше бы меня застрелили. Я бы предпочел, чтобы в моем теле была дыра, которую известно, как лечить, чем испытывать муки, как сейчас",

– приводит ВВС слова бывшего сотрудника спецслужб.

По словам Полимеропулоса, аналогичное недомогание испытывали агенты ЦРУ на Кубе в 2016 г., затем такое бывало с американскими чиновниками и военными в Китае, Грузии, Польше, Великобритании, Австралии. Ученые США проанализировали все случаи и пришли к выводу, что причиной ухудшения самочувствия могло стать воздействие импульсной радиочастотной энергии. Связать с Россией эти атаки не удалось. А мигрени Полимеропулоса и вовсе не поставили в один ряд с происшествиями на Кубе.

Однако экс-офицер ЦРУ уверен, что американские исследователи просто плохо изучили все факты. Его некоторые коллеги убеждены, что российские спецслужбы разрабатывают новое микроволновое оружие и разъезжают по улицам в фургонах, распространяющих излучение.

Вся надежда на новую администрацию США. Госсекретарь Энтони Блинкен уже пообещал, что "агрессивные действия России" не останутся безнаказанными. Велика вероятность, что случаи "гаванского синдрома" будут изучены заново, передает издание.