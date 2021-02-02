"Лучше бы застрелили": экс-агент ЦРУ рассказал о поражении секретным оружием в Москве

"Лучше бы застрелили": экс-агент ЦРУ рассказал о поражении секретным оружием в Москве
Фото: Tommy Seiter/imageBROKER.com/GLOBAL LOOK press
Фургоны-микроволновки ездят по улицам и направляют лучи на противника

Россия использует радиоизлучение в качестве секретного оружия. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Марк Полимеропулос. Он утверждает, что стал жертвой атаки россиян.

Полимеропулосу стало плохо во время командировки в Москву в 2017 году. Он находился в гостиничном номере, когда почувствовал сильное головокружение, шум в ушах, слабость. Спустя некоторое время эти симптомы прошли, но офицер стал страдать мигренями, в итоге ему пришлось уйти в отставку по состоянию здоровья. Он уверен, что стал жертвой тайного оружия России.

"Лучше бы меня застрелили. Я бы предпочел, чтобы в моем теле была дыра, которую известно, как лечить, чем испытывать муки, как сейчас",

приводит ВВС слова бывшего сотрудника спецслужб.

По словам Полимеропулоса, аналогичное недомогание испытывали агенты ЦРУ на Кубе в 2016 г., затем такое бывало с американскими чиновниками и военными в Китае, Грузии, Польше, Великобритании, Австралии. Ученые США проанализировали все случаи и пришли к выводу, что причиной ухудшения самочувствия могло стать воздействие импульсной радиочастотной энергии. Связать с Россией эти атаки не удалось. А мигрени Полимеропулоса и вовсе не поставили в один ряд с происшествиями на Кубе.

Однако экс-офицер ЦРУ уверен, что американские исследователи просто плохо изучили все факты. Его некоторые коллеги убеждены, что российские спецслужбы разрабатывают новое микроволновое оружие и разъезжают по улицам в фургонах, распространяющих излучение.

Вся надежда на новую администрацию США. Госсекретарь Энтони Блинкен уже пообещал, что "агрессивные действия России" не останутся безнаказанными. Велика вероятность, что случаи "гаванского синдрома" будут изучены заново, передает издание.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость
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Спиртного жрать меньше надо, и будет все <цензура>. К норвегам бы сначала потренироваться съездил. Рассчитывать свои возможности надо, господин хороший
Гость
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Ему надо поменять погоняло с Полимеропулоса на Микроволнопулоса. Тогда все и наладится в жизни.
Гость
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Жаль что один был, а не вся гоп- компания
Гы
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Что могу посоветовать? Шапочку из фольги и стакан водки. Поможет. А некоторым ещё солёный огурец в кармане помогает. Местные обычаи надо перенимать.
Гость
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Эй, агентушка, бойся своих желаний)))
Гость
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В микроволновке надо голову держать.
Гость
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этот Полимерус паленой водки перебрал
Гость
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Он просто хочет получить компенсацию за вредность.
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