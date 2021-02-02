Блогер провалил испытательный срок

Алексей Навальный останется в тюрьме. Условное наказание по уголовному делу ему заменили на реальное лишение свободы. Соответствующее решения принял Симоновский суд Москвы во вторник, 2 февраля.

Об этом пишет РИА "Новости". По решению судьи, Навальному дали 3,5 года колонии общего режима. Срок домашнего ареста ему зачтут. Таким образом, он проведет в колонии 2 года и 8 месяцев. По информации телеграм-канала агентства, у защиты есть 10 дней для обжалования приговора, который не вступит в силу до конца этого срока. Адвокаты Навального намерены это сделать. До вступления приговора в силу он останется под стражей.

Заседание проходило в здании Мосгорсуда. Помимо многочисленных журналистов, на слушание прибыли представители дипмиссий Великобритании, Болгарии, Латвии, Швеции, Польши и других стран, передает РИА "Новости".

Навальный был осужден по делу "Ив Роше" в 2014 году. Его приговорили к трем с половиной годам условно с последующим испытательным сроком. 11 января 2021 г. ФСИН подала ходатайство в суд об изменении меры пресечения в связи с нарушением условий испытательного срока – блогер несколько раз пропустил обязательный визит в уголовно-исполнительную инспекцию для отметки, не уведомляя правоохранителей о причинах отсутствия и месте пребывания.

Навальный вылетел в Германию на лечение в августе 2020 года. Как он сам сообщил прессе, в сентябре он уже вышел из клиники. В Москву блогер прилетел 17 января 2021 г., был задержан и отправлен в СИЗО.