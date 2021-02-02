Навальному дали реальный срок

Навальному дали реальный срок
Алексей Навальный Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press
Блогер провалил испытательный срок

Алексей Навальный останется в тюрьме. Условное наказание по уголовному делу ему заменили на реальное лишение свободы. Соответствующее решения принял Симоновский суд Москвы во вторник, 2 февраля.

Об этом пишет РИА "Новости". По решению судьи, Навальному дали 3,5 года колонии общего режима. Срок домашнего ареста ему зачтут. Таким образом, он проведет в колонии 2 года и 8 месяцев. По информации телеграм-канала агентства, у защиты есть 10 дней для обжалования приговора, который не вступит в силу до конца этого срока. Адвокаты Навального намерены это сделать. До вступления приговора в силу он останется под стражей. 

Заседание проходило в здании Мосгорсуда. Помимо многочисленных журналистов, на слушание прибыли представители дипмиссий Великобритании, Болгарии, Латвии, Швеции, Польши и других стран, передает РИА "Новости".

Навальный был осужден по делу "Ив Роше" в 2014 году. Его приговорили к трем с половиной годам условно с последующим испытательным сроком. 11 января 2021 г. ФСИН подала ходатайство в суд об изменении меры пресечения в связи с нарушением условий испытательного срока – блогер несколько раз пропустил обязательный визит в уголовно-исполнительную инспекцию для отметки, не уведомляя правоохранителей о причинах отсутствия и месте пребывания.

Навальный вылетел в Германию на лечение в августе 2020 года. Как он сам сообщил прессе, в сентябре он уже вышел из клиники. В Москву блогер прилетел 17 января 2021 г., был задержан и отправлен в СИЗО. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость
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Гость
Да ладно, вона кгбэшник ботоксный миллиардами ворует, кабаеву свою тоже на гос обеспечении , и ничче ! Сидит в бункере! Но да ! Он тоже в тюрьме ! В своей !
Вы знаете что с доходами кабаевой только недавно сравнялся Тим Кук.
но кто такой Тим Кук и кто такая кабаева
Гость
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Да ладно, вона кгбэшник ботоксный миллиардами ворует, кабаеву свою тоже на гос обеспечении , и ничче ! Сидит в бункере! Но да ! Он тоже в тюрьме ! В своей !
Хозяин, а не гость
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Гость
А пукина чё не посадили? Вор же должен сидеть в тюрьме !
Все-таки было бы здорово обменять эту скотинку на настоящего мученика Джулиана Ассанджа!
Гость
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Гость
А пукина чё не посадили? Вор же должен сидеть в тюрьме !
И тебя посадят
Хозяин, а не гость
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Гость
А пукина чё не посадили? Вор же должен сидеть в тюрьме !
Тебя посадим обязательно!
Хозяин, а не гость
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И славненько! Всем уродам: внутренним террористам и смартфон-дебилам в назидание!
strannik
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Гость
2 года и 8 месяцев колонии назначил Владимир Путин своему главному и единственному политическому оппоненту за то, что не смог убить его. Вот такой президент в Российской Федерации.
Не смешите мою бабушку.
Захотел бы убить давно бы убил.
Гость
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Гость
Запомните этот день. Запомните эту несправедливость. Запомните этот гнев. Чтобы, когда вы услышите «я исполнял приказ, от меня ничего не зависело», вы не повелись на эти лживые отмазки. Больше нет никаких полутонов, мир окончательно стал чёрно-белым. Всё изменилось
Верно. На пощаду не надейтесь.
strannik
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Гость
Я живу там где я хочу жить. плачу налоги, купил вот себк Теслу ...
не адепт и не имею грантов.
просто бывший россиянин, который отказался от ее гражданства и уехал в США
но мне не безразлична судьба России
Не смешите мою бабушку.
Захотел бы убить давно бы убил.
Гламурка
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Вот пусть хоть что бы ни говорили, а всё-таки есть в россии самый справедливый и самый гуманный суд в мире- осудили таки по заслугам подлеца и негодяя, этого форменного гада Навального, наворовавшего миллионы, обдуривавшего честных людей и молодежь, морочившего всем головы и водящего за нос оппозицию, власти, судей; Да здравствует российское правосудие! Да здравствует российский суд! Салют! Честь и хвала!
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