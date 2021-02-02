В месте захоронения туристов ожидаются большие перемены

На могиле дятловцев планируют соорудить некрополь. Об этом стало известно во вторник, 2 февраля, когда исполнилось ровно 62 года со дня таинственной гибели девяти человек на Северном Урале.

Проект уже заказан студентам. На месте захоронения туристов ожидаются большие перемены, сообщил президент фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич.

И рассказал, что на этом отдельном от кладбища уголке "будет особый режим". Там установят скульптуры дятловцев. "Необходимо, чтобы в городе был хотя бы один культурный участок для поминовения", – отметил он, цитирует "Комсомольская правда".

Тела погибших туристов из группы Дятлова погребены в Екатеринбурге. На Михайловском кладбище покоятся останки Зинаиды Колмогоровой, Юрия Дорошенко, Людмилы Дубининой, Александра Колеватова и Николая Тибо-Бриньоля. На Ивановском – Юрия Кривонищенко, Игоря Дятлова, Рустема Слободина и Семена Золотарева.

О загадочной смерти этих людей говорят до сих пор. Однако назвать точную версию произошедшего никто так и не смог.

Ранее причину гибели дятловцев указали их родные. По их мнению, туристы отравились после взрыва ракеты.