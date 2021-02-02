Как приготовить разрыхлитель теста дома: универсальный рецепт

Как приготовить разрыхлитель теста дома: универсальный рецепт
Фото: Pixabay
Без этого ингредиента невозможно сделать выпечку пышной

Однако не всегда он оказывается под рукой. Бывает, что хозяйка уже начала смешивать муку, яйца и все остальное, и вдруг поняла, что разрыхлитель закончился, а идти в магазин некогда.

Тогда может пригодиться один совет. Нужно приготовить такой ингредиент самостоятельно и с запасом, чтобы хватило надолго. Рецептов – сложных и простых – есть немало, но только один из них самый известный, он универсален.

Ингредиенты: пшеничная или ржаная мука – 12 ч. л., сода – 5 ч. л., уксус или лимонная кислота в порошке – 3 чайных ложки. Причем лимонную кислоту можно заменить молотыми ягодами клюквы, черной или красной смородины, взяв их в количестве 5 чайных ложек.

Как приготовить разрыхлитель теста в домашних условиях

Все ингредиенты нужно тщательно смешать. Полученный разрыхлитель следует всыпать, к примеру, в стеклянную банку и плотно закрыть крышкой – чтобы туда не проникала влага.

Ингредиент, в составе которого будет сухая лимонная кислота, хранится долго. С его помощью удастся испечь буквально воздушные пироги и кексы. Домашний же разрыхлитель с уксусом или ягодами надо применять весь и сразу, иначе он испортится.

Изготовленный дома пекарский порошок намного качественнее того, что продается  в магазинах. В нем нет химических добавок, он дольше хранится и стоит значительно дешевле.

Выпечка с добавлением такого разрыхлителя очень мягкая, пышная. Она прямо тает во рту и долго остается свежей.

Ранее "Утро.ру" писало, как правильно варить пельмени. Чтобы они не трескались и не слипались, необходимо соблюдать несколько правил.

Полина ДОРОЖКИНА

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