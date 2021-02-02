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В 2021 году 8 марта выпадает на понедельник, поэтому переноса нерабочих дней, как это произойдет с февральскими праздниками, не будет.
Вместо этого выходные продлятся на один день дольше: с субботы, 6 марта, по понедельник, 8 марта, сообщают "Аргументы и факты".
Также за этими мини-каникулами последует сокращенная рабочая неделя. Однако 5 марта не предшествует праздничному дню, поэтому сотрудников вряд ли отпустят с работы пораньше, хотя окончательное решение все-таки остается за работодателем.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как россияне будут отдыхать в феврале 2021 года.
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