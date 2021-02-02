Прозвучала очередная версия трагедии на Среднем Урале

Туристы из группы Игоря Дятлова были убиты. Кто их погубил и как это было, рассказала ведьма Алена Полынь.

Она провела собственное исследование и раскрыла детали трагедии. Сегодня, 2 февраля, спустя 62 года после случившегося на Среднем Урале ее откровения прозвучали в разговоре с корреспондентом РИА ФАН.

Ведьма предположила, что виновником смерти дятловцев мог быть хозяин горы Холатчахль. Отметив, что тогда сложилась "нестандартная ситуация", женщина допустила: путешественники "увидели некое существо".

Оно жило там. Это была его зона. Неизвестный обитатель тех мест был их владыкой, и приход туда людей ему не понравился, сообщила Полынь.

После этого она описала, как все происходило в роковую ночь. Дятловцы могли услышать тревожный звук и вышли из палатки разобраться, что это. Поблизости они разглядели некое существо, но не йети, не инопланетянина и не бандита.

От его вида туристы пережили "сильный эмоциональный всплеск", и у них началась паника. Хозяин горы не трогал людей – он всего лишь воспроизводил мощнейший гул, который пронизывал путешественников с головы до пяток. Их тела стало трясти, от чего внутренние органы начали разрываться, пояснила ведьма.

Ранее стало известно о планах установить на могиле дятловцев некрополь. Это нужно, чтобы в городе был хотя бы один культурный участок для поминовения, пояснили инициативу в фонде памяти путешественников, погибших в горах.