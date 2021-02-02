Появились подробности разговора Путина с вдовой Ельцина

Появились подробности разговора Путина с вдовой Ельцина
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент РФ и любимая женщина первого главы страны пообщались по телефону

Накануне, 1 февраля в Росси прошли памятные мероприятия в честь 90-летия со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина. В этот день Владимир Путин не только посетил могилу предшественника, но и перекинулся парой фраз с его женой Наиной Ельциной. О чем глава РФ и вдова разговаривали, раскрыл пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.  

Так, оказалось, что Путин поинтересовался у Ельциной, как ее здоровье и пожелал ей не болеть, также они поговорили об ее муже. По словам Пескова, у Владимира Владимировича и Наины Иосифовной был вполне простой разговор, какой свойственен людям, передает РИА "Новости". 

Путин между рабочими делами позвонил Ельциной после того, как посетил Новодевичье кладбище, где покоится Борис Николаевич. После того, как президент возложил цветы, он принял неожиданное решение. 

Ранее стало известно, о чем мечтал Ельцин, который руководил страной с 1990-го по 1999 год. 

Полина ИВАНОВА

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Повезло черту что умер вовремя , не познав народного осуждения в отношении своей бездарной , предательской деятельности... Крым из УССР к бандерам , геноцид русских и война в Чечне - его заслуги... Пусть горит в Аду !
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