К 2024 году в столице планируют отремонтировать 137 учреждений

В Москве продолжают реализовывать большую программу по обновлению поликлиник. На данный момент на реконструкции находятся около 50 учреждений, часть из которых уже возобновляет работу. Всего по новому столичному стандарту будут отремонтированы 137 больниц.

"Мы перед этим открыли три клиники, и сегодня сразу четыре поликлиники в Москве одновременно начинают работу. Одна из них здесь, в Теплом Стане",

– сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения филиала городской взрослой поликлиники №134.

Городская поликлиника №134 обслуживает более 200 тысяч москвичей юго-западных районов Теплый стан и Ясенево. Больница оборудована всем необходимым, в том числе аппаратами УЗИ и рентгена. Кроме того, в медицинском учреждении есть отдельный вход для посетителей с температурой и другими признаками инфекции.

Записаться на прием или найти нужный кабинет пациентам помогут сотрудники центра "Мои документы" в рамках проекта "Мой администратор", который действует в десяти детских и трех взрослых поликлиниках столицы.

Врачей в учреждении стало больше, кроме того, их нетрудно найти. Помимо специалистов общей практики появились также кардиолог, оториноларинголог, хирург, невролог, офтальмолог, уролог и эндокринолог. Более комфортным стало и ожидание приема: помещение оборудовано кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, мягкими диванами и креслами.

Медики могут сделать перерыв в уютных комнатах для отдыха. Сотрудникам поликлиники стало гораздо удобнее работать благодаря появлению эргономичной мебели в кабинетах и 1370 единицам современного оборудования для лечения пациентов.

Помимо поликлиники в Теплом Стане после реконструкции возобновили работу филиал №1 детской городской поликлиники №7 (Вешняки, улица Старый Гай, дом 3), головные здания детской городской поликлиники №15 (Тимирязевский, улица Всеволода Вишневского, дом 4а) и детской городской поликлиники №118 (Северное Бутово, Куликовская улица, дом 1б), сообщается на сайте мэра Москвы.

Жители столицы поддержали новый московский стандарт поликлиник: более 70% одобрили его основные положения и программу реконструкции 137 зданий. В голосовании, проведенном в рамках проекта "Активный гражданин", приняли участие более 212 тысяч человек.