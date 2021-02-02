Когда в Москву придет весна: метеоролог дал ответ

Потепление ожидается только к началу апреля

Весна в столицу придет в конце марта. Что касается мая, то этот месяц будет теплее нормы.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, пока что нет никаких предпосылок к тому, что весна начнется раньше, передает РИА "Новости".

Температура воздуха в марте будет в районе -2,2°C. В апреле воздух прогреется до +5,8°C. И, наконец, в мае столбик термометра достигнет отметки в +13,1°C.

Несмотря на то, что первый месяц весны выдастся достаточно прохладным, апрель будет соответствовать климатической норме. Май же ожидается более теплым, пишет Общественная Служба Новостей

Анастасия ГОРЮНОВА

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