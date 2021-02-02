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Многих огородников интересует вопрос, когда приступать к посеву помидоров на рассаду. Важно выбрать правильный временной период, чтобы растения принесли хороший урожай.
Существует один нюанс, от которого зависит выбор времени для посева – наличие свободного пространства в доме.
В том случае, если у вас много места и достаточно светло, то можно браться за дело в период с 14 февраля по 10 марта. Стоит отдать предпочтение томатам раннего или среднего срока созревания.
При февральском посеве важно обеспечить рассаду необходимым освещением. Это можно сделать с помощью фитоламп.
Если же у вас в квартире недостаточно места для фитолапм и прочего оборудования, сейте помидоры в первых числах марта. Дело в том, что растения не успеют достичь больших размеров, поэтому не придется ломать голову над тем, куда ставить рассаду.
Некоторые обращают внимание и на такой нюанс, как благоприятные и неблагоприятные посевные дни по Лунному календарю.
Итак, благоприятными днями для посева семян помидоров на рассаду считаются 15-23 февраля, 26 февраля, а также 1, 9, 14-20 марта.
Ранее "Утро.ру" рассказало, какие еще растения помимо помидоров требуют раннего посева.
Если кто-то из нас нарушит закон, то будет наказан. А если тот, кого осудили условно, нарушит условия испытательного срока, то сядет в тюрьму. Так работает закон. А, подождите, речь о Алексее Навальном? Ну… а он должен быть свободен. Как вам такая логика?
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