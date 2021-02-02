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Загадочную планету X, которая может находиться где-то на краю Солнечной системы, астрономы разыскивают не первый год. Недавно исследователи озвучили новую гипотезу: таинственным небесным телом может оказаться первичная черная дыра.
Ученые отмечают, что существование этих космических объектов, которые могли возникнуть после Большого Взрыва, еще не доказано, но согласно некоторым теоретическим моделям, гипотетические черные дыры составляют около 80% от массы Вселенной.
"Если это так, то первичные черные дыры могут быть той самой темной материей, поиском которой занимаются космологи",
– цитирует исследователей Planet Today. Астрономы надеются, что разгадать эту тайну поможет нахождение той самой планеты X.
Специалисты отмечают, что увидеть космический объект с помощью телескопа WISE невозможно, поэтому сейчас они пытаются обнаружить гравитационный сигнал девятой планеты на орбите Сатурна. По прогнозу ученых, поиски космического тела могут затянуться на десять лет.
Если кто-то из нас нарушит закон, то будет наказан. А если тот, кого осудили условно, нарушит условия испытательного срока, то сядет в тюрьму. Так работает закон. А, подождите, речь о Алексее Навальном? Ну… а он должен быть свободен. Как вам такая логика?
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