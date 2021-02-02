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Свергнутый в результате госпереворота бывший президент Украины Виктор Янукович пригласил украинских следователей в Ростов-на-Дону, чтобы ему вручили подозрение по делу о подписании Харьковских соглашений в апреле 2010 года. Экс-лидер нации указал, по какому адресу он ждет силовиков с берегов Днепра.
Об этом сообщил его адвокат Виталий Сердюк в своем "Фейсбук".
"Виктор Янукович обратился в Офис Генпрокурора и Госбюро расследований с просьбой прибыть по месту его временного проживания в России для выяснения всех необходимых вопросов по действующим делам", – написал юрист.По его словам, ГБР распространило неправдивую информацию о вручении четвертому главе государства подозрения в госизмене за Харьковские соглашения. Поэтому Янукович в очередной раз просит украинских следователей о встрече на территории России, где он "получил временное убежище".
Согласно представленному документу, Виктор Федорович проживает в частном доме по улице Еременко, 81, корпус В.
Издание "Обозреватель" потрудилось, погуглило и выдало снимки здания по указанному адресу.
Напомним, нынешний киевский режим пытается вменить пану Януковичу госизмену за соглашение с Россией о продлении на 25 лет срока пребывания ЧФ РФ в Крыму. Этот документ со стороны Москвы подписал тогдашний президент нашей страны Дмитрий Медведев.
Теперь постмайданные деятели углядели в данном соглашении элемент шантажа: якобы Российская Федерации сначала искусственно создавала и накапливала долг Незалежной за поставку газа, а
затем в рамках его погашения, в частности путем предоставления скидки,
бесплатно разместила свой флот в Крыму.
Если кто-то из нас нарушит закон, то будет наказан. А если тот, кого осудили условно, нарушит условия испытательного срока, то сядет в тюрьму. Так работает закон. А, подождите, речь о Алексее Навальном? Ну… а он должен быть свободен. Как вам такая логика?
Беглая оппозиционерка объявила, что ознакомлена с документом "поверхностно"