Киевский режим собрался засудить экс-лидера Незалежной за соглашение с РФ почти одиннадцатилетней давности

Свергнутый в результате госпереворота бывший президент Украины Виктор Янукович пригласил украинских следователей в Ростов-на-Дону, чтобы ему вручили подозрение по делу о подписании Харьковских соглашений в апреле 2010 года. Экс-лидер нации указал, по какому адресу он ждет силовиков с берегов Днепра.

Об этом сообщил его адвокат Виталий Сердюк в своем "Фейсбук".

"Виктор Янукович обратился в Офис Генпрокурора и Госбюро расследований с просьбой прибыть по месту его временного проживания в России для выяснения всех необходимых вопросов по действующим делам", – написал юрист.

По его словам, ГБР распространило неправдивую информацию о вручении четвертому главе государства подозрения в госизмене за Харьковские соглашения. Поэтому Янукович в очередной раз просит украинских следователей о встрече на территории России, где он "получил временное убежище".

Согласно представленному документу, Виктор Федорович проживает в частном доме по улице Еременко, 81, корпус В.

Издание "Обозреватель" потрудилось, погуглило и выдало снимки здания по указанному адресу.

Напомним, нынешний киевский режим пытается вменить пану Януковичу госизмену за соглашение с Россией о продлении на 25 лет срока пребывания ЧФ РФ в Крыму. Этот документ со стороны Москвы подписал тогдашний президент нашей страны Дмитрий Медведев.

Теперь постмайданные деятели углядели в данном соглашении элемент шантажа: якобы Российская Федерации сначала искусственно создавала и накапливала долг Незалежной за поставку газа, а затем в рамках его погашения, в частности путем предоставления скидки, бесплатно разместила свой флот в Крыму.

