Очередной конфуз: американцы требуют ухода Псаки с поста

Очередной конфуз: американцы требуют ухода Псаки с поста
Джен Псаки. Фото: Brian Cahn/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Пресс-секретарь вновь поразила народ своей неосведомленностью

Джен Псаки вновь попала в неловкую ситуацию. Пресс-секретаря застал врасплох вопрос журналиста о перспективах американских космических сил Space Force, созданных экс-президентом США Дональдом Трампом. Народ был настолько возмущен ее словами, что даже потребовал ухода с поста в Белом доме.

Отвечая, политик перепутала названия, подумав, что речь идет о самолете Air Force One. Сама того не понимая, Псаки выдумала новейший самолет США, тут же окрестив его "самолетом сегодняшнего дня". 

"Интересный вопрос, я с удовольствием уточню у нашего контактного лица от Space Force. Но я не знаю, кто это", – последовал ответ пресс-секретаря. 

Задавший вопрос журналист, судя по всему, понял, что конструктивного диалога с Псаки построить не получится, поскольку дипломат просто не поняла, что от нее хотят, поэтому сел на свое место. 

В комментариях в социальных сетях тут же высмеяли очередной провал пресс-секретаря.

"Полный конфуз!", "У меня такое чувство, что она не в себе и долго там не пробудет. Неловко", "Интересно, а новый самолет "сегодняшнего дня" сможет приплыть к берегам Белоруссии?", "Они серьезно работают над уничтожением козырей", "Псаки нужно найти новые слова*... или, еще лучше, УЙТИ!" – негодуют американцы. 

Впрочем, это уже не первый раз, когда пресс-секретарь попадает в неловкие ситуации. Ранее Джен Псаки потерпела провал, пытаясь критиковать Россию. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость
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Да вы что, такой шедевр и уволить... Не, с ее приходом жизнь снова стала веселей, каждое выступление это перл, жемчужина американского истеблишмента.
Гость
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Нельзя ее увольнять! Пускай жжот дальше)))
М
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руки прочь от народной любимицы,пусть выступает,пусть рекламирует америку
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