Можно ли носить найденный на улице крестик: какие существуют запреты

Можно ли носить найденный на улице крестик: какие существуют запреты
Фото: pixabay.com
Церковь отвергает ряд суеверий, появившихся в народе

Нательный крест является символом защиты и веры для всех православных людей. При этом немногие знают, что есть ряд запретов, связанных с этим религиозным предметом.

Что нельзя делать с крестиком 

Так, церковь не приветствует ношение крестика поверх одежды. Святой символ должен быть сокрыт под одеянием и должен соприкасаться с телом.

Также нельзя превращать святыню в предмет украшения. Поэтому покупать крест лучше в церковной лавке, а не ювелирном магазине. Крест обязательно должен быть освященным.

У некоторых есть предубеждение, что носить крест с изображением распятия не стоит. Церковь с этим не согласна, однако советует держать крестик распятием наружу.

Суеверия, связанные с крестиком

Вообще большинство предрассудков, связанных с крестиком, придуманы народом и не имеют отношения к православной вере. Так, церковь разрешает носить кресты после других людей. В таком случае судьба этого человека не перейдет на нового владельца. Также поднятый с земли крест не может навлечь порчу. Однако такой предмет лучше отдать в церковь или хранить дома рядом с иконой.

Нужно помнить, что крестик – это святой символ, который никак не может быть связан с темными и оккультными силами.

Ранее "Утро.ру" публиковало календарь церковных праздников в феврале 2021 года.

Ольга ФЕДОРОВА

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